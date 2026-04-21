Những cô nàng phóng khoáng đang đẩy trend tua rua hơi hướng vintage Hè này

HHTO - Tua rua luôn mang vẻ đẹp cổ điển, phóng khoáng, đậm chất vintage. Chi tiết tua rua càng được yêu thích hơn trên chất liệu da lộn, mang đến cho các cô nàng vẻ ngoài cá tính.

Xu hướng thời trang vintage trước nay luôn có một chỗ đứng nhất định trong lòng các cô nàng sành điệu. Tua rua cũng là một phần của phong cách vintage, nhưng phảng phất nét du mục, hoang dã hơn, phản ánh sức hấp dẫn của những món đồ mang hơi hướng Bohemian trang hot trend toàn cầu.

Tại các show diễn Xuân/Hè 2026, tua rua là yếu tố nổi bật trong các show diễn của Chanel, The Row và Bottega Veneta. Nhà mốt Balmain thì mang đến những chiếc váy, giày và túi xách được trang trí bằng nhiều kiểu tua rua độc đáo. Gabriela Hearst cũng giới thiệu những bộ đồ da lộn đồng bộ, được hoàn thiện bằng chi tiết tua rua mộc mạc.

Tua rua thực ra đã nóng lên từ năm 2024, với tour diễn Cowboy Carter của nữ ca sĩ Beyoncé, sau đó nó không ngừng ám ảnh làng thời trang thông qua phong cách miền viễn Tây. Sức ảnh hưởng của tua rua đạt đến đỉnh điểm vào Xuân Hè năm nay, khẳng định sự thay đổi của xu hướng, đưa giày cao bồi, trang phục Boho và các món đồ bằng da lộn cảm hứng vintage trở thành những món đồ "must have".

Thật ra tua rua không phải là chi tiết quá nổi bật để tạo ấn tượng. Nó nên là chi tiết tạo cảm hứng, vì vậy cần tiết chế để bộ trang phục trông tinh tế và hiện đại hơn. Đừng bao giờ phủ kín tua rua từ đầu đến chân, sẽ tạo sự liên tưởng đến bó rơm di động, mất đi vẻ duyên dáng đặc biệt của tua rua.

Những bộ trang phục tua rua đẹp nhất là cân bằng giữa sự thanh lịch và thoải mái, đồng thời thể hiện sự tinh xảo trong chế tác, mang đến những chi tiết mộc mạc làm cho trang phục trở nên sống động. Gợi ý đơn giản và dễ mặc nhất chính là phối chân váy tua rua với áo tank top hoặc váy len ôm sát người với áo khoác vest được hoàn thiện với một chút điểm nhấn tua rua nhẹ nhàng.