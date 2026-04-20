Coachella 2026: Hailey Bieber chỉ đi xem ca nhạc nhưng vẫn trở thành tâm điểm

HHTO - Hailey Bieber là một trong những cái tên tạo dấu ấn rõ nét tại lễ hội âm nhạc Coachella năm nay. Từ thời trang đến năng lượng, không cần quá phô trương nhưng bà xã Justin Bieber vẫn đủ để trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Năm nay, Hailey Bieber đến Coachella với khí chất khác hẳn những năm trước. Tuy vẫn theo đuổi phong cách “cool girl effortless” - trang phục đơn giản nhưng rất có tính toán, lễ hội năm nay Hailey đã có một lựa chọn vượt ra khỏi mọi dự đoán của fan. Đó là một chiếc đầm Dior vintage rực rỡ, nâng trình thời trang lên một bậc.

Váy slip Dior vintage màu vàng chanh viền hồng của Hailey nổi bật giữa lễ hội, vừa năng động vừa gợi cảm.

Không chỉ gây chú ý bằng thời trang, thần thái và tính cách của Hailey luôn là “vũ khí” mạnh nhất của cô. Nhắc đến Hailey người ta thường nghĩ đến sự ủng hộ chân thành của cô đối với người thân và bạn bè.

Một trong những khoảnh khắc khiến fan tan chảy là tương tác giữa Hailey Bieber và Billie Eilish ở Coachella năm nay. Khi Justin Bieber biểu diễn bản hit One Less Lonely Girl, anh ấy thường mời một khán giả nữ lên sân khấu để hát tặng. Hailey không cố gây chú ý hay chiếm spotlight, mà hào hứng "ủn" Billie Eilish lên sân khấu cùng Justin, tạo thành một cú nổ truyền thông.

Hailey Bieber "ủn" Billie Eilish lên sân khấu cùng Justin Bieber, cổ vũ nữ ca sĩ chạm đến "giấc mơ fangirl" ngay trên sân khấu Coachella.

Hailey Bieber là một cô gái mang năng lượng thoải mái và tự tin, nhưng điều đó không hề che lấp đi sự ấm áp của cô dành cho những người cô ấy quan tâm. Tuy nhiên, Hailey vẫn giữ được độ “cool distance", không quá phô trương đại trà, không drama, tập trung vào lifestyle và cá tính riêng. Cách cô di chuyển, tạo dáng hay thậm chí chỉ là đứng giữa đám đông cũng toát lên sự lôi cuốn, đầy thần thái.