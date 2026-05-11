Hồ sơ UFO được Mỹ công bố: Bao gồm những gì, có bằng chứng về người ngoài Trái Đất không?

HHTO - Nhiều hồ sơ về các hiện tượng dị thường không xác định UAP (trước đây vẫn gọi là UFO) mới được Chính phủ Mỹ công bố. Những hồ sơ đó có gì, đã có bằng chứng về sự sống ngoài Trái Đất chưa?

Tóm tắt nhanh: · Mỹ mới công bố nhiều hồ sơ liên quan đến UFO. · Hồ sơ gồm video, ảnh, báo cáo điều tra... · Các chuyên gia cho rằng, điều đáng chú ý là Chính phủ Mỹ đã theo dõi và giữ các các dữ liệu này trong thời gian dài.

Trong một sự kiện được gọi là “nỗ lực minh bạch có tính lịch sử”, Chính quyền Tổng thống Trump đã công bố hàng chục hồ sơ, bao gồm báo cáo trong hàng thập kỷ về những lần mà các phi hành gia, phi công và người dân nhìn thấy những “hiện tượng dị thường” không thể giải thích, từ đĩa bay đến quả cầu phát sáng.

Tuy nhiên, những người muốn có câu trả lời chắc chắn về sự sống ngoài Trái Đất có thể sẽ… chưa tìm thấy.

Và đây là 4 câu hỏi cốt lõi liên quan đến những hồ sơ này:

Trong hồ sơ có gì?

Hồ sơ bao gồm các video, hình ảnh, hồ sơ điều tra, bản ghi chép và báo cáo nhiệm vụ quân sự. Một số tài liệu ghi ngày tháng từ cuối những năm 1940, một số thì mới hơn, ngay trong thập kỷ này.

Địa điểm ghi nhận các báo cáo trải rộng từ Trung Đông đến miền Tây nước Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang CBC News, Chris Rutkowski, một tác giả khoa học người Canada đã nghiên cứu các báo cáo về UAP, miêu tả các hồ sơ mới được công bố là “hỗn độn nhiều thứ".

Hình ảnh trong hồ sơ UFO, được cho là chụp các vật thể không xác định trên bầu trời phía Tây nước Mỹ vào tháng 9/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/ AFP/ Getty Images.

Các phi hành gia đã nhìn thấy gì?

Nội dung được nhiều người chú ý nhất trong hồ sơ là tư liệu từ các sứ mệnh Apollo của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ).

Chẳng hạn, trong một báo cáo sau khi tàu Apollo 11 trở về Trái Đất năm 1969, Buzz Aldrin, người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng, cho biết từ tàu vũ trụ, ông đã nhìn thấy một số cảnh tượng lạ, như “thứ dường như là một nguồn sáng khá mạnh”.

Ngoài ra, phi hành đoàn Apollo 17 năm 1972 báo cáo đã nhìn thấy "các hạt hoặc mảnh rất sáng" lướt qua tàu của họ trong không gian.

Vật thể lạ hình quả bóng bầu dục được nhìn thấy năm 2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ, Reuters.

Vậy có sự sống ngoài Trái Đất không?

Câu trả lời là không chắc chắn.



Theo CBC, năm 2024, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo dài phủ nhận những suy đoán rằng Chính phủ Mỹ từng tìm thấy bằng chứng về sự sống ngoài Trái Đất hoặc thu được các mẫu công nghệ ngoài hành tinh.

Những gì được công bố trong hồ sơ mới không cho thấy điều ngược lại.

Ông Rutkowski nói, có một số video thú vị, một số hình ảnh thú vị, nhưng không có bằng chứng gì nổi bật hay rõ ràng để khẳng định là có hay không có người ngoài Trái Đất.

Còn theo AP, ông Sean Kirkpatrick, cựu giám đốc cơ quan điều tra UAP thuộc Lầu Năm Góc, nói rằng trong hồ sơ được công bố cũng “không có gì bất ngờ”.

Hiện tại, những hình ảnh được công bố đều khá mờ. Trên mạng xã hội có lan truyền một số hình ảnh rõ nhưng là ảnh vẽ lại.



Ảnh rõ như thế này là bản vẽ dựa trên báo cáo của người nhìn thấy UAP vào tháng 9/2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ, Reuters.

Vậy hồ sơ UAP cho chúng ta biết điều gì?

Avi Loeb, nhà vật lí thiên văn của ĐH Harvard (Mỹ), viết trong một e-mail gửi hãng Reuters, rằng các hồ sơ nói trên cho thấy UAP không chỉ đơn thuần là vấn đề suy đoán hay sự tò mò của công chúng, mà cả Chính phủ Mỹ cũng thu thập các tư liệu. Chính việc Chính phủ Mỹ thu thập và giữ những tư liệu này trong nhiều thập kỷ là một phần sức hút của chúng.

Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ cảnh báo công chúng không nên vội vàng kết luận gì về các hồ sơ UAP, không nên coi bất kỳ phần nào trong hồ sơ là phản ánh một phán đoán có phân tích hay một kết luận điều tra “liên quan đến giá trị, bản chất hoặc ý nghĩa của sự kiện được mô tả” - theo lời cảnh báo được đính kèm với mỗi báo cáo về UAP.