Nữ chính Nhật Hạ của phim Thỏ Ơi!! có gì giống với chuyện đời rapper Pháo?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trong tập phim hậu trường Thỏ Ơi!!, đạo diễn Trấn Thành đã tiết lộ lý do chọn tân binh diễn xuất cho các vai chính: Hợp vai vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Nếu những phim trước đây của Trấn Thành thường thuộc dòng phim tâm lý tình cảm gia đình hoặc hài hước thì Thỏ Ơi!! lại màu sắc ma mị và ám ảnh. Trong tập hậu trường, đoàn làm phim cũng chia sẻ một số cảnh các nhân vật tranh cãi kịch liệt, những cuộc đối thoại chứa đầy sự nghi kỵ. Trấn Thành cho biết anh luôn hướng đến sự mới mẻ trong các sản phẩm của mình, muốn thử sức với nhiều câu chuyện, khai thác nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.

Thỏ Ơi!! quy tụ nhiều ca sĩ lần đầu đóng phim

Một trong những điều gây tò mò ở Thỏ Ơi!! chính hai gương mặt lần đầu đóng phim: LyLy và Pháo. Trấn Thành cảm nhận được sự tương đồng trong tính cách của nhân vật với hai nữ ca sĩ trẻ đình đám này. Rapper Pháo tiết lộ cô đã từng trải qua một số chuyện giống nữ chính Nhật Hạ, khiến cô dễ dàng cảm thấy “mình chính là Nhật Hạ”. Còn LyLy lại thấy tương đồng với Hải Linh ở tính cách mạnh mẽ, độc lập, thích được truyền cảm hứng cho mọi người, nhưng cũng có một chút khô khan trong tâm hồn.

Pháo tự nhận có nhiều tương đồng với nữ chính Nhật Hà

Ban đầu, Trấn Thành dự định chỉ làm đạo diễn trong Thỏ Ơi!! nhưng vì có một diễn viên rút lui nên anh quyết định “lấp chỗ trống”. Thêm vào đó, anh đoán rằng khán giả cũng muốn gặp “diễn viên Trấn Thành” trong phim chiếu Tết nên quyết định vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn. Trên phim trường, hai vị trí này rất khác nhau nên Trấn Thành luôn phải “phân thân”. Nhất là khi Thỏ Ơi!! mang màu sắc bí ẩn, kịch tính nên Trấn Thành càng vất vả hơn, không thể dùng lại những chiêu thức cũ từ phim trước.

