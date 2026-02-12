Gánh Hát Về Khuya: Vở kịch đưa khán giả vào hậu đài đoàn cải lương mùa Tết

HHTO - Ra mắt trong mùa Tết 2026, "Gánh Hát Về Khuya" là vở kịch lấy bối cảnh một đoàn cải lương đang chật vật giữ lửa nghề giữa thời hiện đại. Không đi theo lối kể hào nhoáng, vở diễn chọn khai thác thế giới phía sau cánh màn nhung - nơi đầy rẫy mâu thuẫn, áp lực nhưng cũng không thiếu tình người.

Khai thác câu chuyện hậu đài từ "casting"

Khai thác mô-típ "kịch trong kịch", Gánh Hát Về Khuya đặt bối cảnh trong quá trình một đoàn cải lương chuẩn bị dựng lại vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Thay vì tập trung vào hào quang trên sân khấu, vở diễn phơi bày những mâu thuẫn, cạnh tranh và áp lực tồn tại phía sau ánh đèn.

Lâm Nguyễn trong vai cô đào chính của gánh hát Hương Mùa Xuân.

Trục chính của câu chuyện xoay quanh cuộc "casting" nội bộ cho vai đào chính Chúc Anh Đài. Khi không ai chịu nhường ai, xung đột thế hệ bùng nổ. Khán giả được chứng kiến cuộc giằng co tâm lý giữa những nghệ sĩ gạo cội muốn níu giữ hào quang và lớp trẻ khát khao khẳng định mình.

Minh Dự tiết lộ "sợ không mặc hết đồ" trong vở Gánh Hát Về Khuya.

Điểm sáng của kịch bản nằm ở cách giải quyết vấn đề. Đạo diễn Gia Bảo chọn cái kết hướng về sự thấu hiểu và tính kế thừa. Khoảnh khắc người đi trước chấp nhận lùi lại để nâng đỡ đàn em không chỉ là cao trào cảm xúc mà còn là thông điệp đẹp về đạo làm nghề.

Dàn bao chất lượng và những màn "nhảy số" trên sân khấu

Nhân tố tạo nên sức hút riêng biệt cho vở diễn chính là Minh Dự trong vai Bà 6 - nhân vật lo phục trang, cơm nước. Xuất thân là đào hát nhưng bị liệu, Bà 6 buộc phải lui về hậu trường. Dù không phải tuyến vai chính, nhưng Minh Dự lại là người giữ lửa cho các mảng miếng hài hước.

Sự phối hợp giữa Minh Dự và đạo diễn - diễn viên Gia Bảo tạo nên một đường dây kịch bản chắc chắn.

Đáng chú ý là phân đoạn "câu giờ" khi sự cố xảy ra. Minh Dự và Phương Lan phải thực hiện các màn "hát cương" ngay trước màn nhung. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Minh Dự cho biết phân đoạn phụ thuộc vào khả năng "nảy số" của cả hai.

Lim Phước Sang gây bất ngờ với giọng ca cải lương "có nghề".

Gánh Hát Về Khuya còn ghi điểm nhờ phân bổ đất diễn hợp lý. Tuyến nhân vật chính - phụ đan xen nhịp nhàng. Lim Phước Sang và Thuận Nguyễn mang đến màu sắc tươi mới. Một người vào vai kép chính cao ngạo. Một người đảm nhận vai hậu đài thầm lặng nhưng tỏa sáng phút then chốt. Sự đối lập này làm rõ chủ đề về cơ hội và năng lực thực sự. Cả hai đều sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và khả năng ca cải lương khá ngọt.

Minh Dự chia sẻ thông điệp mà vở kịch﻿ mong muốn mang đến cho khán giả.

Đặc biệt, một "sít-rịt" thú vị dành riêng cho khán giả trong các suất diễn chính là màn tái xuất của các tiền bối từng thành danh với tuồng Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, tạo nên cuộc hội ngộ xúc động giữa hai thế hệ ngay trên sàn diễn.

Những điểm trừ cần cân nhắc

Dù sở hữu ý tưởng rõ ràng, Gánh Hát Về Khuya vẫn tồn tại một số hạn chế trong khâu dàn dựng. Thời lượng vở diễn khá dài, một số mảng miếng hài bị kéo giãn khiến nhịp điệu đôi chỗ trở nên loãng. Nếu không được tiết chế hợp lý, các phân đoạn này dễ làm giảm sự cô đọng của tổng thể vở diễn.

Bên cạnh đó, thời gian kết thúc thường rơi vào sau 12:00, trở thành rào cản với khán giả trẻ sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi xem cùng gia đình. Việc theo dõi trọn vẹn vở diễn vì thế đòi hỏi người xem phải chuẩn bị khá kỹ về thời gian và sức khỏe.

Không đặt nặng yếu tố kịch tính hóa mâu thuẫn, Gánh Hát Về Khuya chọn cách kể một câu chuyện hậu trường gần gũi, nơi mỗi nhân vật đều mang theo những áp lực và lựa chọn riêng. Với những khán giả trẻ yêu kịch sân khấu và quan tâm đến cải lương, Gánh Hát Về Khuya mang đến một góc nhìn khác về đời sống phía sau ánh đèn - nơi nghệ thuật truyền thống vẫn đang được gìn giữ, thích nghi và tiếp tục tìm cách kết nối với thế hệ mới.