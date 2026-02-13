Trấn Thành phản hồi về "ngôn ngữ người lớn" trong Thỏ Ơi!!!, được khen tinh tế

HHTO - Trước những câu hỏi xoay quanh câu chuyện "ngôn từ 18+" trong phim Thỏ Ơi!! lần này, đạo diễn Trấn Thành đã có phản hồi chính thức.

Phim Thỏ Ơi!! thuộc thể loại tình cảm pha lẫn giật gân hồi hộp với nhiều phân đoạn và ngôn từ táo bạo hơn các dự án trước của Trấn Thành. Từ đó, nam đạo diễn đứng trước nhiều thắc mắc về chuyện lồng ghép cảnh, câu từ "người lớn" trong phim.

Trước câu hỏi của báo chí về vấn đề trên, Trấn Thành nửa thật nửa đùa cho biết: "Nếu là phụ huynh, mình phải cấm coi những điều đó. Cha mẹ đẻ con thì tự quản lý chứ tự nhiên không cho người ta làm phim. Thực tế, hầu hết chúng ta trong quá trình lớn lên đều có thể từng tò mò xem lén những nội dung không dành cho lứa tuổi, nhưng sau cùng, mỗi người đều tự chọn lọc cách ứng xử và ngôn từ phù hợp cho mình. Giáo dục gia đình là một phần, phần còn lại phụ thuộc vào sự tự nhận thức của cá nhân. Chúng ta nên có cái nhìn thoải mái hơn vì mỗi người đều sẽ có sự lựa chọn riêng cho sự trưởng thành của mình".

Ngoài ra, anh nhấn mạnh rằng Thỏ Ơi!! được gắn nhãn T18, tức không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. "Khi đi xem phim, quy định 18 tuổi mới được vào rạp đã là một giới hạn cụ thể. Đối với những nội dung lan truyền trên mạng, các bậc phụ huynh cần có trách nhiệm quản lý việc con cái tiếp cận thông tin", Trấn Thành bổ sung.

Trấn Thành tại phần giao lưu báo chí.

Trấn Thành phản hồi chuyện sử dụng "ngôn ngữ người lớn" trong Thỏ Ơi!!. Nguồn: @honghotlachanai

Câu trả lời của Trấn Thành tại buổi giao lưu báo chí nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng. Không ít khán giả đồng tình rằng chính phụ huynh là người có trách nhiệm quản lý con em trước những nội dung phim ảnh chưa phù hợp với lứa tuổi, thay vì lên tiếng phê bình và hạn chế sự sáng tạo của nhà làm phim.

Sau buổi chiếu sớm, Thỏ Ơi!! nhận về đánh giá tương đối tích cực từ khán giả. Nhiều quan điểm khẳng định đây là phim mà Trấn Thành làm tốt nhất từ trước đến nay, cho thấy sự thông minh khi "xào nấu" kịch bản kết hợp nhiều yếu tố và cách kể chuyện mới lạ. Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Văn Mai Hương, được đánh giá cao, một lần nữa cho thấy khả năng "chọn mặt gửi vàng" của Trấn Thành.

Nội dung phim Thỏ Ơi!! kể về nữ chính Hải Linh (LyLy đóng), MC nổi tiếng dẫn dắt chương trình Chị Bờ Vai chuyên tư vấn tình cảm lứa đôi. Trong một tập phát sóng, Hải Linh trò chuyện với Nhật Hạ hay Thỏ (Pháo đóng), cô gái có quá khứ tình ái phức tạp. Dần dà, câu chuyện của Thỏ có móc nối với nhiều nhân vật khác, trong đó có Phong (Vĩnh Đam đóng) - chồng của Hải Linh. Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn có "vũ trụ" khách mời gồm nhiều cái tên đình đám, chờ đợi khán giả ra rạp để "khui sít rịt".