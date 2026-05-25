Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Vietnam International Fashion Week 2026:

Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Quỳnh Châu ngồi ghế nóng buổi tuyển chọn người mẫu

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Tiếp nối chuỗi casting trước thềm Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, buổi tuyển chọn người mẫu đã diễn ra đầy sôi động. Không khí tại buổi tuyển chọn “nóng” lên từng giờ với sự đổ bộ của dàn Hoa - Á hậu: H’Hen Niê, Quỳnh Châu, Lê Hoàng Phương, Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Hạnh Nguyên.

Không khí buổi casting của Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam) 2026 vô cùng sôi động. Sự xuất hiện của Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trên hàng ghế nóng góp phần đẩy bầu không khí tại buổi casting lên cao trào ngay từ những phút đầu tiên.

hhen-nie1.jpg
hhen-nie.jpg

Hai nàng hậu đều vừa đón em bé trong thời gian gần đây, nên việc xuất hiện tại các hoạt động thời trang càng khiến nhiều người chú ý hơn.

﻿quynh-chau.jpg
quynh-chau1.jpg

Hoa hậu H'Hen Niê vẫn giữ phong thái tràn ngập năng lượng và chuyên nghiệp sau khi sinh, nên mỗi lần nàng hậu xuất hiện đều thu hút truyền thông và khán giả. Á hậu Quỳnh Châu cũng được khen vì visual và thần thái “mẹ bỉm” nhưng vẫn rất thời trang.

﻿quynh-anh-hoang-phuong.jpg
quynh-anh-hoangphuong.jpg

Bên cạnh đó, màn thị phạm đầy cuốn hút đến từ siêu mẫu Hà Anh, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, Á hậu Hạnh Nguyên, cùng màn catwalk “song kiếm hợp bích” của Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Á hậu Quỳnh Anh khiến khán giả không thể rời mắt.

hanh-nguyen.jpg
hanh-nguyen1.jpg
Á hậu Hạnh Nguyên
﻿trinh-my-anh.jpg
trinh-my-anh1.jpg
Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh
﻿quynh-anh1.jpg
quynh-anh.jpg
Á hậu Quỳnh Anh
hoang-phuong.jpg
ha-nh.jpg
Hoa hậu Lê Hoàng Phương và siêu mẫu Hà Anh

Vietnam International Fashion Week 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 đến 21/5 tại TP.HCM, với sự tham gia của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước, cùng dàn người mẫu, Hoa - Á hậu đình đám của showbiz Việt.

hht1482-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#H’Hen Niê #Quỳnh Châu #casting #Vietnam International Fashion Week #mẹ bỉm #thời trang #Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục