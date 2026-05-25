Vietnam International Fashion Week 2026: Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Quỳnh Châu ngồi ghế nóng buổi tuyển chọn người mẫu

HHTO - Tiếp nối chuỗi casting trước thềm Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, buổi tuyển chọn người mẫu đã diễn ra đầy sôi động. Không khí tại buổi tuyển chọn “nóng” lên từng giờ với sự đổ bộ của dàn Hoa - Á hậu: H’Hen Niê, Quỳnh Châu, Lê Hoàng Phương, Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Hạnh Nguyên.

Không khí buổi casting của Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam) 2026 vô cùng sôi động. Sự xuất hiện của Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trên hàng ghế nóng góp phần đẩy bầu không khí tại buổi casting lên cao trào ngay từ những phút đầu tiên.

Hai nàng hậu đều vừa đón em bé trong thời gian gần đây, nên việc xuất hiện tại các hoạt động thời trang càng khiến nhiều người chú ý hơn.

Hoa hậu H'Hen Niê vẫn giữ phong thái tràn ngập năng lượng và chuyên nghiệp sau khi sinh, nên mỗi lần nàng hậu xuất hiện đều thu hút truyền thông và khán giả. Á hậu Quỳnh Châu cũng được khen vì visual và thần thái “mẹ bỉm” nhưng vẫn rất thời trang.

Bên cạnh đó, màn thị phạm đầy cuốn hút đến từ siêu mẫu Hà Anh, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh, Á hậu Hạnh Nguyên, cùng màn catwalk “song kiếm hợp bích” của Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Á hậu Quỳnh Anh khiến khán giả không thể rời mắt.

Á hậu Hạnh Nguyên

﻿ Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh

﻿ Á hậu Quỳnh Anh

Hoa hậu Lê Hoàng Phương và siêu mẫu Hà Anh

Vietnam International Fashion Week 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 đến 21/5 tại TP.HCM, với sự tham gia của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước, cùng dàn người mẫu, Hoa - Á hậu đình đám của showbiz Việt.