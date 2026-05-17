MGI All Stars: Hoa hậu Hương Giang chưa quên được thất bại ở Miss Universe?

HHTO - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi MGI All Stars là Hoa hậu Hương Giang đã có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện.

Hoa hậu Hương Giang đã có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện cuộc thi MGI All Stars mùa đầu tiên.

Thiết kế đầu tiên được người đẹp chọn xuất hiện tại cuộc thi là một mẫu váy cắt xẻ màu xanh lá mạ, khoe trọn vòng eo săn chắc.

Chiếc túi Lady Dior mà nàng hậu cầm theo có chất liệu da cá sấu Himalayan giá dao động từ khoảng 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng tùy thuộc vào thời điểm. Chiếc túi được chế tác từ chất liệu da cá sấu sông Nile (Niloticus Crocodile) với hiệu ứng chuyển màu gradient đặc trưng từ tông nâu xám ở hai cạnh sang màu trắng ở giữa. Màu sắc này mô phỏng đỉnh núi tuyết Himalaya.

Mẫu váy thứ hai được Hoa hậu Hương Giang chọn mặc thậm chí còn hoành tráng hơn. Thiết kế màu đen sang trọng, với phần cổ váy thiết kế vô cùng ấn tượng. Nàng hậu chọn màu son đỏ nổi bật, mang đến tổng thể "không chê vào đâu được".

Hội ngộ Ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI, Hoa hậu Hương Giang đã có màn đối thoại khiến cộng mạng thích thú, nàng hậu khen ông Nawat đẹp trai hơn lần trước gặp, và cô còn chia sẻ rằng mình biến mất một thời gian do bị sốc sau thời gian tham gia Miss Universe (không in-top dù được đánh giá cao - PV), nhưng giờ có mặt tại MGI All Stars, cô vui lắm! Câu đối thoại của cô khiến ông Nawat vô cùng hài lòng và cười rất tươi.

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang, đại diện Việt Nam, được chuyên trang Missosology dự đoán sẽ giành vương miện MGI All Stars. Hương Giang cũng là một trong ba thí sinh giành giải Nhất trong vòng bình chọn đầu tiên với tên gọi All Stars: World Famous. Ba người đẹp sẽ được sải bước ở vị trí vinh dự, chiếm spotlight trong đêm Chung kết tại sự kiện Welcome All the Stars to Bangkok vào ngày 20 tháng 5.