Hoa hậu H'Hen Niê tái xuất, catwalk đầy thần thái trên sàn runway khó nhằn

HHTO - Xuất hiện tại show diễn thời trang "Đẩy Đưa" của NTK Adrian Anh Tuấn, Hoa hậu H'Hen Niê khoe sắc vóc gọn gàng sau thời gian nghỉ sinh cùng những bước catwalk khiến ai cũng phải trầm trồ.

Lấy cảm hứng từ tình yêu đôi lứa trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, bộ sưu tập Summer & Resort 26 - Đẩy Đưa của NTK Adrian Anh Tuấn là sự hòa quyện giữa chuyển động và sự rung động của hai trái tim ở gần nhau. Đẩy Đưa là nhịp điệu của cảm xúc khi mùa Hè chạm ngõ, khi ánh nắng nghiêng mình trên mặt biển và cơn gió khẽ luồn qua mái tóc.

Những chất liệu chính của bộ sưu tập là lụa, linen cao cấp, tơ mềm, chiffon và các chất liệu bền vững, tuy nhiên Adrian Anh Tuấn cũng xử lý để mang đến cảm giác nhẹ nhàng bay bổng và khả năng chuyển động tự nhiên trong gió biển.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Top 5 Miss Universe 2018 H'Hen Niê cùng Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid mở màn show diễn. Màn catwalk đôi của hai nàng hậu gây sốt giới thời trang, Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu trở lại sàn diễn sau khi sinh em bé được 8 tháng.

﻿

Dù đã trải qua hành trình làm mẹ, người đẹp vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Các bước catwalk của cô đầy tự tin, đúng chuẩn "nữ hoàng runway" mà không phải nàng hậu nào cũng có được.

﻿ ﻿﻿

Show diễn có sự góp mặt của rất nhiều Hoa - Á hậu đình đám, tạo nên một bữa tiệc thời trang mãn nhãn.

​

​

​