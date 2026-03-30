Nhan sắc Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh trong giây phút đăng quang

Đăng quang ngôi vị Miss World Vietnam 2025, người đẹp đến từ Hà Nội - Phan Phương Oanh cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh cận cảnh giây phút đăng quang của nàng hậu được công bố, cộng thêm loạt thành tích học vấn đáng nể, không ít fan sắc đẹp đã "quay xe" dành sự ủng hộ cho Phương Oanh.

Hoa hậu Phan Phương Oanh năm nay 23 tuổi, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt vào Top 10, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp Biển. Phương Oanh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội với GPA 3.63/4.0, đồng thời sở hữu IELTS 7.5 và trình độ tiếng Trung HSK 3.

Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Cô từng là Chủ tịch CLB nhảy PĐP Dance Club (PDC); cùng đội đạt Á quân năm 2019, Quán quân năm 2020 tại giải nhảy toàn quốc High Best Dance Crew.

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm. Trong suốt hành trình dự thi, Phương Oanh duy trì phong độ ổn định khi liên tục ghi dấu ấn ở nhiều phần thi phụ như Head to Head Challenge, Queen Talk (Top 4), Người đẹp Thời trang (Top 5) và Người đẹp Du lịch (Top 10).

Sau khi lọt Top 3 chung cuộc, Phan Phương Oanh nhận câu hỏi từ đương kim Miss World Opal Suchata: "Miss World năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Nếu trở thành đại diện dự thi cuộc thi này, bạn sẽ nói gì với thế giới về quê hương Việt Nam thân yêu của mình?".

Phương Oanh phần ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh: "Nếu Miss World được tổ chức tại Việt Nam và tôi có cơ hội, tôi muốn giới thiệu với bạn về tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Tôi muốn thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp bởi cảnh quan thiên nhiên, mà còn đẹp từ những điều rất giản dị, như một bữa cơm ấm áp, một nụ cười, hay sự giúp đỡ không cần hồi đáp.

Tôi xin lấy một ví dụ: Vào năm 2025, khi miền Bắc và miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng của những cơn bão lớn, mọi người đã cùng nhau chung tay hỗ trợ, từ những bữa ăn ấm nóng đến những lời động viên. Đó chính là sức mạnh thực sự của Việt Nam. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay rất tài năng, năng động và luôn nỗ lực nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn để đóng góp cho xã hội.

Với tất cả những điều đó, tôi mong muốn mang đến hình ảnh một Việt Nam ý nghĩa và tốt đẹp nhất đến bạn bè quốc tế. Đó không chỉ là một điểm đến, mà còn là nơi để tin tưởng và kết nối".