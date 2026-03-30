Tâm sự của Á hậu Đào Thị Hiền sau hành trình Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023

HHTO - Á hậu Đào Thị Hiền chia sẻ về sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận lại chính mình, những trải nghiệm, bài học quý giá mà cô có được trong hành trình Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông. Trong dàn khách mời xuất hiện trên thảm đỏ, Đào Thị Hiền là một trong những gương mặt gây chú ý khi trở lại với vai trò Á hậu đương nhiệm.

Khoảnh khắc đương kim Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 trong trang phục dạ hội ánh kim và vương miện lộng lẫy, chậm rãi bước trên thảm đỏ với ánh mắt rưng rưng xúc động nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của đêm Chung kết.

Sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, Đào Thị Hiền đã dành toàn bộ tiền thưởng để thực hiện các hoạt động thuộc quỹ Nhân ái, hỗ trợ bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xuyên suốt nhiệm kỳ, hành trình của người đẹp không diễn ra theo một nhịp độ cố định, với những giai đoạn tập trung cho việc học tập và phát triển cá nhân. Người đẹp cũng đưa ra những lựa chọn mang tính bước ngoặt, mang theo khát khao được trải nghiệm và khám phá bản thân.

Chia sẻ về nhiệm kỳ của mình, Đào Thị Hiền cho biết, hành trình vừa qua đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, “không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng lại rất đáng giá”. Người đẹp vô cùng trân trọng những trải nghiệm cảm xúc lẫn bài học quý giá, đã góp phần tạo nên một Đào Thị Hiền ngày càng trưởng thành và thấu hiểu bản thân.

"Có những trải nghiệm không mang đến kết quả như mong đợi, nhưng lại cho mình cơ hội nhìn rõ bản thân hơn, biết mình đang ở đâu, thiếu gì và thực sự phù hợp với điều gì. Hiền luôn trân trọng và biết ơn những cơ hội và quyết định của bản thân trong suốt hành trình vừa qua” - Á hậu Đào Thị Hiền chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, sau khi tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, Đào Thị Hiền đang trong giai đoạn hoàn thành chương trình Thạc sĩ, đồng thời đã học xong thêm các chứng chỉ về giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm. Người đẹp xem đây là một định hướng dài hạn, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Song song với việc học, Đào Thị Hiền cũng dành thời gian phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ việc học diễn xuất, trau dồi ngoại ngữ đến rèn luyện kỹ năng mềm: “Hiền không đặt mình vào một khuôn mẫu cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ lựa chọn những hướng đi phù hợp với giá trị cá nhân và có thể mang lại những điều tích cực cho cộng đồng”.