Hoa hậu Thanh Thủy ghi điểm với hành động siêu thân thiện chưa ai khác từng làm

HHT - Tóc Tiên bùng nổ với sân khấu Tết "Gòy" Cưới "Luông" tại Chung kết Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2, tạo nên màn "so găng" thú vị trên BXH âm nhạc cùng ông xã Hoàng Touliver dịp Tết.

HHT - Kook Dong Ho nổi lên nhờ show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân 4, bị đồn đoán là bạn trai cũ của Call me Duy. Tối 18/1, KOC người Việt đăng tải video nói về vấn đề này.

HHT - Tại buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết Ất Tỵ "Bộ Tứ Báo Thủ", đạo diễn Trấn Thành khẳng định không mời dàn Anh Trai "Say Hi" vì sự nổi tiếng cũng như chia sẻ thêm về vai diễn của Negav.

HHT - Hoa hậu Thùy Tiên chính thức ra mắt poster "Đu Tết Đêm (Đu Đêm 3)" với sự tham gia của 5 Anh trai, netizen được giải đáp lý do vì sao gần đây nàng hậu thường xuất hiện cùng dàn Say Hi.