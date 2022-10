Hoa hậu Thiên Ân lại đãng trí giống đàn chị Thủy Tiên: Mắc sai sót gì mà stylist kêu trời?

HHT - BTC Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đã chính thức công bố danh sách Top 10 thí sinh của phần thi Best in Swimsuit (Trình diễn Áo tắm đẹp nhất). Top 10 này được chia thành hai Top 5, Hoa hậu Thiên Ân nằm trong Top 5 nào?

HHT - Sau thời gian bình chọn căng thẳng của vòng cuối Country’s Power of The Year, BTC Miss Grand International đã quyết định kéo dài thời gian bình chọn thêm 12 tiếng vì lý do vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, Hoa hậu Thiên Ân trước đó cũng đã khẳng định, cho dù thua bình chọn, cô cũng sẽ cố gắng hết mình để có thể lọt Top 20 chung cuộc nhờ thực lực.