Taeyeon - BoA và SM phản ánh thực trạng người đi làm khiến dân mạng bật cười

HHTO - Là những cái tên kỳ cựu góp phần đặt nền móng cho "đế chế" SM trong làn sóng K-Pop, BoA và Taeyeon đồng loạt thu hút sự chú ý của netizen với lựa chọn trái ngược trước ngã rẽ mang tên "gia hạn hợp đồng nghệ sĩ độc quyền."

BoA: Màn chia tay chấn động sau 25 năm cống hiến

Ngày 12/1, phía SM đã thông báo chính thức về việc BoA quyết định không tiếp tục tái ký hợp đồng. Cô đã không còn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của SM Ent kể từ ngày 31/12/2025, chấm dứt mối quan hệ hợp tác 25 năm.

Ra mắt ﻿vào năm 2000 khi chỉ mới 13 tuổi, BoA trở thành cái tên mang ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của SM nói riêng và toàn thị trường âm nhạc Hàn Quốc nói chung.

Với những dấu son vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp âm nhạc, BoA được truyền thông trong nước và quốc tế vinh danh với mỹ từ "Nữ hoàng K-Pop".

Xuyên suốt quá trình gắn bó với SM, BoA gần như không trải qua nhiều thăng trầm, khi luôn được công ty lăng-xê với nhiều sản phẩm âm nhạc và tour diễn. Chỉ trong năm 2025, BoA đã ra mắt 14 ca khúc với album phòng thu thứ 11. Bản thân BoA cũng thắt chặt hơn sự liên kết đó bằng cách tiến tới những vị trí quan trọng hơn trong bộ máy quản lý. Từ năm 2014, cô nằm trong đội ngũ Giám đốc của SM, với nhiệm vụ định hướng chiến lược và cố vấn âm nhạc cho các nghệ sĩ khác.

Không chỉ tự sản xuất âm nhạc cho mình, BoA cũng đảm nhiệm vai trò sản xuất cho các hậu bối như aespa, hoặc trở thành nhà sản xuất chính của NCT WISH.

Vì vậy, thông tin BoA rời SM đã tạo nên một làn sóng chấn động trong dư luận. Tuy nhiên, thay vì những đồn đoán tiêu cực, cư dân mạng lần này lại dành nhiều sự thấu hiểu và ủng hộ cho nữ nghệ sĩ. Phản ứng tích cực này có được nhờ những động thái êm đẹp của BoA và SM ngay sau khi thông báo chính thức được tung ra.

BoA đã đăng tải trạng thái trên tài khoản Instagram cá nhân với nội dung: "Vì đã trao đi và nhận lại trọn vẹn, nên tôi rời đi mà không còn chút luyến tiếc nào. Xin cảm ơn quãng thời gian chúng ta đã đồng hành cùng nhau, và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ một SM Entertainment tỏa sáng trong tương lai. Cảm ơn mọi người"

Phía SM thậm chí còn trang trọng hơn khi đăng tải một video tri ân với tựa đề: "You still our No.1 BoA" (Bạn mãi là đệ nhất BoA trong lòng chúng tôi) - một tiền lệ chưa từng xảy ra với bất kỳ một thần tượng nào rời SM trước đây.

Tiêu đề video được viết lại từ lời bài hát No.1 nổi tiếng của BoA.

Hiện tại, điều khiến netizen quan tâm nhất là vị trí Giám đốc của BoA tại SM. Việc hết hạn hợp đồng nghệ sĩ không tự động chấm dứt tư cách này về mặt pháp lý; hơn nữa, BoA vẫn đang nắm giữ một lượng nhỏ cổ phần của công ty. Do đó, cho đến khi có thông báo từ chức hoặc miễn nhiệm chính thức, cô vẫn có thể giữ chức danh Giám đốc và chắc chắn vẫn là cổ đông nếu chưa bán cổ phiếu.

Đã có nhiều suy đoán về tương lai của BoA, từ việc tự thành lập công ty giải trí riêng cho đến khả năng cô sẽ “về hưu”. Dù lựa chọn nào xảy ra, cái kết êm đẹp giữa BoA và SM cũng đủ để người hâm mộ yên tâm và sẵn sàng ủng hộ cô trên chặng đường tiếp theo.

Taeyeon - Thương nhau lắm, cắn nhau đau

Mặc dù có sự lựa chọn hoàn toàn đối lập với BoA, Taeyeon vẫn khiến cho netizen phải "mắt chữ A, mồm chữ O" khi thông báo tiếp tục tái ký với SM, đánh dấu cột mốc 19 năm đồng hành cùng "ông lớn" giải trí này.

Từ nàng trưởng nhóm SNSD non nớt vào năm 2007, Taeyeon của năm 2026 đã trở thành một "tượng đài giọng hát" không thể bàn cãi của làng nhạc xứ sở kim chi.

Sự nghiệp âm nhạc rực rỡ của Taeyeon có được là nhờ một phần không nhỏ sự hậu thuẫn đằng sau của SM Ent. Tuy vậy, nữ ca sĩ cũng không ít lần chỉ trích những hạn chế trong công tác quản lý của công ty, thông qua các phát ngôn và động thái công khai trên mạng xã hội.

Những lần Taeyeon phải "nổi đóa" với SM chủ yếu là do sự yếu kém trong khâu vận hành gây ảnh hưởng trực tiếp tới người hâm mộ như: Bất ngờ hủy concert, lựa chọn địa điểm tổ chức đêm diễn không hợp lý,...

Sự thẳng thắn không ngần ngại của Taeyeon đối với SM khiến nhiều cho rằng có thể cô sẽ sớm dứt áo ra đi. Vì vậy, việc cô chọn tiếp tục gắn bó với SM tạo nên những phản ứng vừa bất ngờ vừa hài hước trong cộng đồng mạng. Khán giả nói vui rằng Taeyeon chính là hình mẫu điển hình cho kiểu nhân viên "phản ứng dữ dội nhất với chỗ làm nhưng không bao giờ nghỉ việc."

Sau tất cả, lựa chọn tiếp tục hợp tác với SM trên chặng đường sắp tới của Taeyeon vẫn được công chúng đánh giá cao. Dù SM có nhiều vấn đề quản lý yếu kém nhưng đây vẫn là nơi nắm giữ bản quyền âm nhạc, thương hiệu SNSD và có chất lượng sản xuất mà cô tin tưởng nhất. Các fan hy vọng SM sẽ cải thiện các vấn đề cũ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi nâng đỡ Taeyeon và các nghệ sĩ khác trong quá trình hoạt động nghệ thuật tương lai.