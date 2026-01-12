Hơn 800 sự kiện âm nhạc diễn ra trong năm 2025, xu hướng năm nay như thế nào?

HHTO - Nền công nghiệp giải trí Việt Nam năm 2025 chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục khi gặt hái nhiều thành tích từ trong nước đến quốc tế. Với đà phát triển này, cơ hội nào sẽ mở ra trong năm 2026?

Nhạc số phát triển như vũ bão

Nếu năm 2024 khán giả "chìm sâu" trong những ca khúc mới toanh đến từ Anh Trai "Say Hi", sống lại với những bài ca đi cùng năm tháng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và "đói nhạc" ở các dự án cá nhân thì năm 2025 lại có chiều hướng ngược lại. Thị trường nhạc Việt thời điểm này sôi động chưa từng thấy, nhiều nghệ sĩ không chỉ ra mắt ca khúc đơn mà còn đầu tư sản xuất EP, chi mạnh tay cho album, đĩa vật lý.

Địa hạt này trở thành "sân chơi" của những tên tuổi như Văn Mai Hương (Giai Nhân), MIN (Dear Min), Phùng Khánh Linh (Giữa Một Vạn Người) hay Hương Tràm "rã đông" với album Phao Cứu Sinh... Nhiều giọng ca Gen Z và cả những producer - người vốn đứng sau "phù phép" các sản phẩm của nghệ sĩ cũng tham gia đường đua "bỏ túi" kho nhạc riêng. "Vũ trụ" nhạc số tiếp tục được bồi đắp từ các chương trình như Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi", Tân Binh Toàn Năng.

Theo số liệu báo cáo do nhóm nghiên cứu của đại học RMIT vừa công bố - dẫn nguồn từ Statista (hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu) - tính đến tháng 12/2025, doanh thu nhạc số trong nước đạt 51,95 triệu USD (khoảng 1,370 tỉ đồng). Trong đó, người dùng nhạc số đóng góp cho các phân khúc nhạc phát trực tuyến, quảng cáo trên nền tảng phát nhạc trực tuyến, nhạc tải về và quảng cáo podcast.

Cũng trong báo cáo, mỗi ngày khán thính giả sẽ dành khoảng 1 - 2 giờ cho hoạt động nghe nhạc. Điều đó cho thấy, đi đôi với sự lao động miệt mài của nghệ sĩ, khán giả Việt đang ngày càng "ưu ái" cho hoạt động giải trí qua âm nhạc, bên cạnh phim ảnh, chương trình giải trí.

"Concert quốc nội" lên ngôi - nghệ sĩ ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế

Theo nhóm nghiên cứu, năm 2025, Việt Nam ghi nhận số lượng sự kiện âm nhạc tăng vượt trội so với các năm trước (hơn 810 sự kiện). Đi đôi với số lượng, chất lượng của các đêm nhạc cũng được nâng cấp rõ rệt, từ hệ thống đèn, âm thanh đến ánh sáng. Song song đó, số lượng khán giả cho một đêm đại nhạc hội cũng không hề nhỏ. Đặc biệt, hai sự kiện "concert quốc gia" V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam và Tổ Quốc Trong Tim thu hút khoảng 25.000 - 50.000 khán giả mỗi đêm.

Các concert được phát triển từ chương trình truyền hình như Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Y-CONCERT… chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trở thành điểm đến của vài chục ngàn khán giả. Chưa kể, concert, liveshow cá nhân của nghệ sĩ cũng được tổ chức rầm rộ, điển hình như See The Light của Mỹ Tâm có hơn 40.000 khán giả, ở quy mô nhỏ hơn có SOOBIN, Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Noo Phước Thịnh...

Việt Nam cũng trở thành tọa độ đáng tin cậy làm điểm dừng chân của các ngôi sao quốc tế, nổi bật với các đại nhạc hội như 8Wonder, K-star Spark In Vietnam, Übermensch World Tour của G-Dragon.

Song song đó, nghệ sĩ Việt "bội thu" khi mang âm nhạc vươn ra biển lớn: Đức Phúc giành Quán quân tại Intervision 2025 ở Moscow, Phương Mỹ Chi đạt hạng 3 chung cuộc tại Sing! Asia 2025. Thông qua show Tân Binh Toàn Năng, tân binh Việt cọ xát, biểu diễn với các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan.

Xu hướng âm nhạc nào "lên ngôi" năm 2026?

Dựa trên phân tích thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã gọi tên một số xu hướng âm nhạc "nịnh tai" trong thời gian tới: V-folktriotism - sự kết hợp giữa V-Pop, folktronica (âm nhạc hiện đại mang âm hưởng dân gian) và patriotism (lòng yêu nước); âm nhạc bản địa hóa đẳng cấp toàn cầu (Glocalization); âm nhạc "đá chéo sân" - tận dụng cơ hội tạo hit từ nhạc phim;...

Nhìn chung, công thức thành công của nhạc Việt trong năm 2025 phần lớn "bám chặt" vào yếu tố văn hóa, lịch sử gắn liền với cột mốc kỷ niệm A50, A80 hay các ca khúc mang tính quảng bá truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh như Bắc Bling, Phù Đổng Thiên Vương, Made In Vietnam, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình… Ngoài ra, những sản phẩm mang đậm màu sắc cá nhân, có "thương hiệu" riêng cũng dễ "mở khóa" lượt xem, tăng tốc trên các BXH, như Vườn Hồng (Văn Mai Hương), Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế (MIN)…

"Đánh trúng tâm lý" của tệp khán giả, chọn thời điểm phát hành là nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ đến sự "sống còn" của sản phẩm nghệ thuật. Năm 2026 vừa sang trang, thị trường âm nhạc đã bắt đầu "ồn" - "mở bát" là những ca khúc nhạc Tết như Tết Luôn Mỉm Cười (Kay Trần), Vạn Sự Như Ý (Trúc Nhân).

Đi đôi với các sản phẩm tự thân, nghệ sĩ cũng có thể tận dụng thị trường điện ảnh đang nở rộ (Mùi Phở, Thỏ Ơi, Nhà Ba Tôi Một Phòng...), nhạc phim sẽ có nhiều cơ hội "thăng hoa - hóa hit". Trước đó, khán giả đã ghi nhận sự thành công của Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em) - Erik, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - Hòa Minzy, Phép Màu - Nguyễn Hùng...

Bắt kịp nhu cầu "đu idol", nền công nghiệp giải trí đang ngày càng chú trọng về các sự kiện âm nhạc, vì thế, kế hoạch về các concert, liveshow vẫn nối đuôi nhau trong năm nay. Đó là những sân khấu âm nhạc được viết tiếp bởi dàn Anh Trai, là các lễ hội âm nhạc (GenFEST, Những Thành Phố Mơ Màng). Dựa trên sự khởi sắc từ "vốn" nhạc số năm trước, trong năm 2026, khán giả "đặt ngôi sao hy vọng" sẽ "lãi" được concert của dàn nghệ sĩ V-biz.