Học sinh Hà Nội sản xuất, vận hành kênh nội dung số của riêng mình

HHT - Nhìn vào các sản phẩm, cách teen và tween sản xuất nội dung trong dự án "We are the World", nhà báo Lại Bắc Hải Đăng cho biết: "Tôi không thể nghĩ được là các bạn học sinh có thể nói được những câu như vừa rồi".

Học sinh trường The Dewey Schools vừa cho ra mắt dự án We are the World (gọi tắt là dự án W). Đây là dự án đầu tiên đào tạo, hỗ trợ sáng tạo, xây dựng, phát triển một nền tảng đa phương tiện với các nội dung do trẻ em và vì trẻ em.

Dự án W được tạo ra với mục tiêu xây dựng một kênh giải trí giáo dục đa phương tiện, nơi mà tween và teen có thể tự do, tự tin nói lên quan điểm của mình, nơi các bạn có thể tiếp nhận thông tin qua bộ lọc chuẩn xác, tham gia vào các chương trình với vai trò là nhà sản xuất, biên tập nội dung.

Trong quá trình sản xuất Dự án W, các bạn học sinh không chỉ là người nghe, người xem mà còn là người tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình sáng tạo nội dung. Từ việc viết kịch bản, biên tập, lồng tiếng, diễn xuất, quay dựng, các bạn trẻ không chỉ có cơ hội tỏa sáng trước và sau ống kính máy quay, mà còn được tiếp xúc, thực hành các kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp.

Việc tham gia vào quá trình sản xuất giúp teen và tween phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tự tin thể hiện mình trước công chúng. Các bạn còn được khám phá và phát triển những sở thích và năng lực cá nhân, xác định hướng đi và mục tiêu trong tương lai.

Theo ê-kíp sản xuất, dự án W đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tiếng nói của trẻ em từ khi còn ở giai đoạn học sinh. Đây là thời gian quan trọng để trẻ em khám phá và phát triển khả năng diễn đạt cũng như giao tiếp của mình.

Là cố vấn chuyên môn của dự án, nhà báo Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ: "We are the World sẽ là nơi tập hợp tất cả chia sẻ, những điều trẻ em muốn làm, muốn nói có thể gửi đến. Và chúng ta sẽ tạo ra một cầu nối để gửi những cái câu chuyện riêng, những cái suy nghĩ riêng, những quan điểm riêng, những góc nhìn riêng của các bạn, đầu tiên là tới chính các bạn nhỏ. Thứ hai là với chính phụ huynh của các em. Theo tôi, đây là cái giá trị lớn nhất của W".

Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ sự trông đợi vào sức lan tỏa của dự án W: "Bởi vì bản thân tôi cũng là một phụ huynh và tôi cũng mong rằng We are the World đúng nghĩa của nó sẽ lan tỏa được đi khắp nơi. Các bạn không chỉ đưa những cái tin tức về những gì liên quan đến các bạn nữa, mà các bạn còn đưa được ra những tin tức mang tính dự đoán tương lai thông qua chính những ước mơ của các em. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là trẻ em luôn luôn có những cái sự sáng tạo không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên là biết đâu trong những cái chia sẻ của các em hôm nay, nó sẽ là cái gợi ý cực kì tốt để thay đổi lại cái thế giới này".