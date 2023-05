Tween sáng tạo bộ mini game giúp hết sợ Toán, gọi vốn thành công từ các Shark

HHT - Tween trường The Dewey Schools (Hà Nội) đã cùng nhau sáng tạo nên nhiều dự án ấn tượng như làm sổ tay đếm ngược kỳ nghỉ Hè, bộ mini game giúp Toán lớp 6 không còn đáng sợ..., trực tiếp gọi vốn từ các Shark trong khuôn khổ dự án học tập "My Project 23".

Dự án My Project 23 dành cho học sinh khối lớp 6, 7 của bộ môn Sáng chế MDE (Maker - Design - Engineering) trường The Dewey Schools đã bước vào Chung kết với sự góp mặt của 5 dự án xuất sắc nhất. Ban giám khảo không phải những thầy cô quen thuộc mà là các "Shark": Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu Minh Anh - Đỗ Thị Nguyệt Ánh, Giám đốc điều hành Hệ thống giáo dục CEC Edu - Vũ Lưu Chinh, Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Nguyễn Thanh Hùng.

Môn Sáng chế MDE (Maker, Design and Engineering) là môn học The Dewey Schools tích hợp với Trường đối tác Mount Vernon. MDE giúp học sinh phát triển được khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc tự học, tự làm. Ngoài các dự án trên lớp, tween còn được lên ý tưởng, thiết kế và làm ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao vào đời sống thực tiễn.

Trong dự án My Project 23, tween không chỉ áp dụng các kiến thức đã học từ bộ môn MDE mà còn sử dụng các kiến thức liên môn như Kinh doanh Hướng nghiệp, Khoa học tự nhiên và IT. My Project 23 tạo cơ hội cho tween thể hiện tư duy phản biện, logic, tìm kiếm thông tin, sáng tạo... nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Nhóm Gen Z và Gia đình lập dự án làm một cuốn sổ tay với các tip để tránh khỏi bạo lực gia đình. Nhóm đã gọi vốn thành công với sự đầu tư 50% của Shark Lưu Chinh và bán được 20 quyển sổ ngay tại đó cho một Shark khác.

Nhóm Summer Calendar mang đến dự án về cuốn lịch để bàn đếm ngược đến kỳ nghỉ Hè. Mỗi một lần lật qua trang lịch mới sẽ có một câu đố, món quà hoặc lời khuyên hữu ích dành cho các bạn học sinh.

Nhóm Snack Healthy tập trung vào khía cạnh cải tiến đồ ăn vặt để tốt cho sức khỏe người tiêu dùng hơn. Trong khi nhóm Boardgame tạo ra một bộ sản phẩm tổng hợp các minigame giúp tween yêu thích môn Toán lớp 6 hơn. Dự án này đã được cả ba Shark đồng ý góp vốn 100%.

Cô bạn Lê Mỹ Hà Anh của nhóm Boardgame chia sẻ: "Trước khi vào Chung kết, nhóm chúng mình khá là lo lắng vì cảm thấy sản phẩm chưa thực sự hoàn hảo và bọn mình đã vỡ òa khi nhận được sự đầu tư của cả ba Shark. Chúng mình sẽ cải tiến sản phẩm dựa trên đóng góp của các Shark. Sản phẩm của chúng mình xuất phát từ chính việc sợ môn Toán của cả nhóm nói riêng và với các bạn học sinh nói chung, vì vậy bọn mình muốn mang đến một sản phẩm giúp các bạn có thể vừa học vừa chơi và tạo hứng thú hơn với môn học này".

Các dự án học tập như My Project 23 là cơ hội để tween kiểm tra, khám phá kiến thức mới, rèn luyện phản ứng nhanh khi các Shark hay ban giám khảo "hỏi xoáy". Cũng thông qua quá trình làm việc, các bạn học sinh hiểu rõ về cách tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh đưa ra thị trường, không chỉ cần ý tưởng mới lạ mà quan trọng hơn là tính thiết thực, phù hợp với nhu cầu thị trường, chi phí tối ưu, giá cả cạnh tranh…