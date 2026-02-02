"Siết" điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS không còn là "vé vàng", ảnh hưởng ra sao?

HHTO - Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2026 với nhiều thay đổi đáng kể. Cụ thể, quy định về việc “siết” điểm cộng IELTS xuống tối đa 1,5 điểm đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, kéo theo việc nhiều bạn gấp rút thay đổi kế hoạch học tập - đặc biệt là với môn Tiếng Anh - cho mục tiêu vào đại học.

Theo Dự thảo, điểm cộng trong tuyển sinh được chia thành ba nhóm: Điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia, Olympic quốc tế nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; điểm xét thưởng dành cho thí sinh có thành tích đặc biệt hoặc năng khiếu; điểm khuyến khích dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Tổng điểm cộng tối đa của mỗi thí sinh vẫn là 3/30 điểm, nhưng mức tối đa cho từng nhóm chỉ còn 1,5 điểm. Đồng nghĩa với việc thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS cũng chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức điểm cộng nhiều trường đang áp dụng trong những năm gần đây.

IELTS không còn là “tấm vé vàng”

Việc công bố dự thảo xoay quanh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS để xét tuyển trong thời điểm này của Bộ GD&ĐT được các bạn phụ huynh và học sinh đánh giá là khá gấp rút, nhiều teen bày tỏ sự lo ngại không nhỏ với kế hoạch xét tuyển đại học.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Vũ Thị Lâm Anh (sinh năm 2008, Hà Nội) bộc bạch: “Mình có một chút lo lắng với sự thay đổi đột ngột lần này, vì theo kế hoạch ban đầu mình dự định sẽ tận dụng lợi thế của chứng chỉ IELTS để vào được trường đại học phù hợp với định hướng nghề nghiệp tương lai của mình”.

Teen sẽ cần điều chỉnh mục tiêu thay vì chỉ dựa vào chứng chỉ IELTS như trước. Ảnh: Internet

Bạn Lê Nhữ Hiền Anh (sinh năm 2008, Hà Nội) cũng cho rằng thay đổi này cần phải có lộ trình rõ ràng để tránh tình trạng bị động ở học sinh. Nữ sinh chia sẻ: "Mình biết quy định này sẽ giúp việc xét tuyển công bằng hơn giữa các thí sinh, nhưng mình cũng cảm thấy hơi tiếc một chút vì dù đạt được band điểm IELTS cao thì mức điểm cộng vẫn giống nhau, chưa phản ánh đúng năng lực Tiếng Anh và công sức mà mình đã bỏ ra".

Mặc dù có một chút lúng túng nhưng Hiền Anh đã chọn cách lấy đây làm động lực để điều chỉnh lại kế hoạch học tập và cố gắng hơn ở các kỳ thi khác: "Mình sẽ tập trung nhiều hơn vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi như HSA, TSA thay vì chỉ dựa vào chứng chỉ IELTS như trước. Song song, mình vẫn tiếp tục học Tiếng Anh để giữ vững kiến thức, nhưng sẽ sắp xếp thời gian hợp lý hơn để đảm bảo kết quả xét tuyển đại học".

Ngay khi dự thảo vừa được công bố, Hiền Anh đã ngay lập tức sắp xếp lại kế hoạch học tập để đảm bảo kết quả xét tuyển vào Đại học. Ảnh: NVCC

Nhìn nhận giá trị cốt lõi của giáo dục

Dưới góc độ một người giảng dạy, thầy Hồ Viết Quốc Vũ (giáo viên giảng dạy IELTS) cũng đồng cảm với sĩ tử về thay đổi gấp gáp này: “IELTS từng được xem là “tấm vé vàng” giúp tăng cơ hội trúng tuyển nên khi điểm cộng bị “siết” chặt lại thì không còn mang lợi thế như trước nữa. Điều này khiến cho một bộ phận thí sinh sẽ hụt hẫng, đặc biệt là các bạn học sinh đã đầu tư rất nhiều thời gian, chi phí và nỗ lực để đạt điểm cao.”

Bên cạnh những bất lợi, thầy Quốc Vũ cho rằng cần nhìn một cách khách quan hơn về quy định vừa được công bố. Ở góc độ giáo dục lâu dài thì giá trị cốt lõi của việc học IELTS không chỉ nằm ở điểm cộng mà còn ở năng lực sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

"Một thí sinh có điểm IELTS cao thì vẫn có lợi thế rõ ràng khi bước vào môi trường đại học hoặc học ở môi trường học thuật cao hơn. Bên cạnh đó, một số trường đại học hiện nay vẫn sử dụng IELTS như một tiêu chí riêng để xét tuyển độc lập hoặc kết hợp nên vai trò của chứng chỉ này vẫn chưa giảm hoàn toàn." - thầy Quốc Vũ nêu ý kiến.

Thầy Quốc Vũ cho rằng thay đổi là tất yếu để đảm bảo tính công bằng trong xét tuyển, nhưng không nên quá gấp rút khiến các bạn học sinh rơi vào thế "bị động". Ảnh: NVCC

Thầy Vũ cũng cho rằng dự thảo lần này cho thấy định hướng rất rõ ràng của Bộ GD&ĐT trong việc hạn chế lạm dụng điểm cộng từ một yếu tố đơn lẻ đặc biệt là các chứng chỉ quốc tế như IELTS. Điều này có thể xem là bước điều chỉnh nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các thí sinh có điều kiện xã hội khác nhau từ đó góp phần đảm bảo tính công bằng trong kỳ thi tuyển sinh.

“Quy định mới này sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong xét tuyển ở ngắn hạn nhưng không đến mức quá lớn và tiêu cực, ngược lại góp phần định hướng lại nhận thức của học sinh. Thay vì chạy theo điểm cộng thì bạn học sinh cần đầu tư toàn diện hơn vào kỹ năng và năng lực học tập, trong đó tiếng Anh vẫn quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định then chốt để xét tuyển vào Đại học”, thầy Vũ nói thêm.