Thủ khoa kỳ thi TSA đợt 1 của ĐH Bách khoa là học sinh Hưng Yên, đạt 96,1 điểm

HHTO - Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3/2 công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 với gần 17.000 thí sinh dự thi. Thủ khoa Trần Anh Tú (Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên) đạt 96,10 điểm, làm đúng 92 câu hỏi (40 - 18 - 34), trong bối cảnh điểm trung bình toàn đợt đạt 54,01/100 điểm.

Kỳ thi TSA đợt 1 năm 2026 được tổ chức trong 3 kíp thi, gồm sáng và chiều Thứ Bảy (24/1/2026) và sáng Chủ Nhật (25/1/2026), với gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra đồng thời tại 28 điểm thi trên cả nước, trong đó có 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi tại các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm), Hải Phòng (2 điểm), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Theo PGS. Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, đợt thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%. Công tác chấm thi được triển khai khẩn trương ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

Kết quả chấm thi cho thấy, điểm cao nhất của TSA đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của đợt thi là thí sinh Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân (tỉnh Hưng Yên), đạt 96,10 điểm với 92 câu trả lời đúng (40 - 18 - 34), dự thi tại kíp 3 sáng Chủ Nhật.

Thống kê cho thấy có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm và 564 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình toàn đợt thi đạt 54,01/100.

Top 6 thí sinh có kết quả cao nhất đợt 1 năm 2026 đến từ các trường: THPT Hưng Nhân (Hưng Yên), THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Ninh), THPT Liên Hà (Hà Nội), THPT An Dương (Hải Phòng), THPT chuyên Hưng Yên (Hưng Yên) và THPT Lê Lợi (Thanh Hóa).

Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 1. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi dạng ký số điện tử và gửi trực tiếp vào tài khoản dự thi của thí sinh trên hệ thống. Giấy chứng nhận điện tử này được sử dụng trong hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Trường hợp thí sinh có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận bản in giấy cần đăng ký trên hệ thống.