Thủ đô Hà Nội sắp bắt đầu chuỗi ngày tăng nhiệt, hôm nào đỡ rét và như mùa Thu?

HHTO - Mức nhiệt độ thực đo thấp nhất vào thời điểm sáng sớm ở Hà Nội trong đợt rét này đã được ghi nhận vào 5h30’ sáng nay. Dự báo từ mai, Hà Nội bắt đầu xu hướng tăng nhiệt. Vậy nhiệt độ ở Hà Nội sẽ lên đến mức nào?

Thực tế đã cho thấy dự báo của nhiều mô hình là đúng, khi mà sáng sớm nay, 9/1, Hà Nội có nhiệt độ thực đo thấp nhất trong mấy ngày gần đây (xác định ở cùng thời điểm 5h30' sáng), ngoài trời rét buốt. Lúc đó, nhiệt độ thực đo ở trạm Hà Đông (Hà Nội) là 9,5oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Các mô hình hiện tại đều dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ không giảm nữa mà bắt đầu xu hướng tăng, thể hiện ngay từ chiều nay.

Cụ thể là dù sáng nay rét như vậy nhưng chiều nay, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ tăng 1 - 2oC so với cùng thời điểm hôm qua, lên mức 21 - 22oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 9/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ sáng mai, dự báo nhiệt độ tăng 1oC so với cùng thời điểm hôm nay, rồi sáng 11/1 có thể nhúc nhích tăng 1oC nữa.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội buổi trưa và chiều có cùng xu hướng, từ ngày 11/1 dự báo lên đến 23 - 24oC, những mức này thậm chí không còn là lạnh mà chỉ là mát.

Các mô hình lớn dự báo, khoảng ngày 13 - 14/1, nhiệt độ cảm nhận buổi sáng ở Hà Nội lên mức 15 - 17oC (là mức rét), trưa và chiều 24 - 25oC (hết lạnh, là mức mát và cao hơn vài độ so với trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm), trời vẫn nắng, khô ráo. Nếu thực tế đúng như dự báo thì thời tiết sẽ giống mùa Thu hơn là mùa Đông.



Dù sao, người dân vẫn lưu ý mặc ấm nếu phải ra ngoài vào sáng sớm và tối không nên tắm muộn vì nhiệt độ những lúc đó vẫn thấp.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 13/1. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tất nhiên, dự báo cho vài ngày thì vẫn có thể chênh một chút so với thực tế sẽ diễn ra, nhưng có thể nói là những thời điểm rét nhất của đợt không khí lạnh này đã qua rồi.