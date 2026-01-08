Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C, sáng mai có thể rét hơn?

HHTO - Mùa Đông cho dù ấm hơn bình thường thì vẫn là mùa Đông. Mặc dù ban ngày nắng rực rỡ nhưng tối, đêm và sáng sớm ở Hà Nội lại có mức nhiệt độ rét hại và tiếp tục ghi nhận nhiệt độ thực đo dưới 10 độ C. Liệu những ngày tới có giảm nhiệt xuống dưới mức đó nữa không?

Tháng 1 hằng năm thường là thời điểm rét nhất mùa Đông ở miền Bắc và 2 ngày nay, nhiều nơi ở miền Bắc đã có băng giá, tại Hà Nội ghi nhận mức nhiệt độ dưới 10oC.

Từ 19h ngày 7/1 đến 7h sáng nay, 8/1, nhiệt độ thực đo thấp nhất ở Hà Nội là 9,2oC, xấp xỉ thời điểm tương ứng một ngày trước. Cũng từ 19h ngày 7/1 đến 7h sáng nay, nhiều trạm đo ở miền Bắc đã ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất giảm so với cùng thời gian một ngày trước đó, như ở trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) là 11,1oC, Sơn Động (Bắc Ninh) 7,1oC, Bắc Kạn (Thái Nguyên) 7,5oC… Tất cả đều là mức nhiệt độ rét hại.

Nhiệt độ thực đo thấp nhất trong khoảng từ 19h ngày 7/1 đến 7h ngày 8/1 (các cột từ trái sang là tên tỉnh thành, trạm, nhiệt độ). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Vậy liệu nhiệt độ ở Hà Nội có giảm nữa không, và bao giờ tăng nhiệt?

Hiện tại, phần lớn các mô hình dự báo sáng mai, 9/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ bằng hoặc thấp hơn sáng nay, dù có thể chỉ thấp hơn một chút (có mô hình ECMWF của châu Âu và mô hình của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo là 8oC). Và đó có thể là mức nhiệt độ cảm nhận thấp nhất ở Hà Nội trong đợt này, hoặc trong cả tháng này rồi.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đó là nói về nhiệt độ đêm khuya và sáng sớm, còn ban ngày thì trong vài ngày tới, Hà Nội có xu hướng ấm dần vì nhiều nắng, từ chiều nay nhiệt độ cảm nhận đã có thể vượt 20oC, là mức lạnh chứ không phải rét nữa. Hanh khô vẫn tiếp diễn, tiện cho việc giặt giũ, phơi phóng, còn với những việc phải ra ngoài thì người dân nên lựa chọn trang phục linh hoạt, sao cho thật ấm vào sáng sớm và tối muộn còn trong ngày có thể bỏ bớt; nên giữ ấm đường hô hấp, bôi kem dưỡng ẩm cho da và trong ngày nên uống nhiều nước ấm.