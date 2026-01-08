Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C, sáng mai có thể rét hơn?

Tháng 1 hằng năm thường là thời điểm rét nhất mùa Đông ở miền Bắc và 2 ngày nay, nhiều nơi ở miền Bắc đã có băng giá, tại Hà Nội ghi nhận mức nhiệt độ dưới 10oC.
Từ 19h ngày 7/1 đến 7h sáng nay, 8/1, nhiệt độ thực đo thấp nhất ở Hà Nội là 9,2oC, xấp xỉ thời điểm tương ứng một ngày trước. Cũng từ 19h ngày 7/1 đến 7h sáng nay, nhiều trạm đo ở miền Bắc đã ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất giảm so với cùng thời gian một ngày trước đó, như ở trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) là 11,1oC, Sơn Động (Bắc Ninh) 7,1oC, Bắc Kạn (Thái Nguyên) 7,5oC… Tất cả đều là mức nhiệt độ rét hại.
Vậy liệu nhiệt độ ở Hà Nội có giảm nữa không, và bao giờ tăng nhiệt?
Hiện tại, phần lớn các mô hình dự báo sáng mai, 9/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ bằng hoặc thấp hơn sáng nay, dù có thể chỉ thấp hơn một chút (có mô hình ECMWF của châu Âu và mô hình của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo là 8oC). Và đó có thể là mức nhiệt độ cảm nhận thấp nhất ở Hà Nội trong đợt này, hoặc trong cả tháng này rồi.
Đó là nói về nhiệt độ đêm khuya và sáng sớm, còn ban ngày thì trong vài ngày tới, Hà Nội có xu hướng ấm dần vì nhiều nắng, từ chiều nay nhiệt độ cảm nhận đã có thể vượt 20oC, là mức lạnh chứ không phải rét nữa. Hanh khô vẫn tiếp diễn, tiện cho việc giặt giũ, phơi phóng, còn với những việc phải ra ngoài thì người dân nên lựa chọn trang phục linh hoạt, sao cho thật ấm vào sáng sớm và tối muộn còn trong ngày có thể bỏ bớt; nên giữ ấm đường hô hấp, bôi kem dưỡng ẩm cho da và trong ngày nên uống nhiều nước ấm.