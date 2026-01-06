Câu hỏi cho ChatGPT đang "viral" vì câu trả lời khiến nhiều người ngỡ ngàng

HHTO - Cùng một câu hỏi rất đơn giản được đặt cho ChatGPT, nhưng người dùng đã nhận ra rằng những câu trả lời của chatbot AI này khá khác nhau, nhưng đều khiến người hỏi rất bất ngờ, hoặc ngỡ ngàng, và có thể cười hoặc khóc.

Gần đây, có một “trào lưu” thú vị mà nhiều người trên thế giới thực hiện, đó là hỏi ChatGPT một câu đơn giản đến đáng ngạc nhiên: “Nếu có thể là con người trong một ngày, bạn sẽ làm gì?” (tiếng Anh: “If you became human for one day, what would you do?”, vì ChatGPT làm việc bằng tiếng Anh tốt hơn).

Mới nghe qua thì câu hỏi này có vẻ trẻ con, nhưng những câu trả lời của ChatGPT lại nhiều cảm xúc đến đáng ngạc nhiên.

Một câu hỏi đơn giản đang được rất nhiều người dùng trên khắp thế giới đặt cho ChatGPT. Ảnh minh họa: JP.

Với câu hỏi này, ChatGPT không đưa ra những câu trả lời tương tự nhau cho tất cả người dùng, mà câu trả lời thay đổi tùy vào những cuộc trò chuyện, cảm xúc, bối cảnh cuộc sống mà một người dùng nhất định đã từng chia sẻ với ChatGPT (điều này cũng cho thấy các chatbot AI có thể ghi nhận dữ liệu rất tốt, nên với những thông tin quan trọng, cần bảo mật thì người dùng nên cân nhắc trước khi gửi đi).

Một người thường cảm thấy mệt mỏi có thể nhận được câu trả lời về việc sống chậm lại, nghỉ ngơi, hay đơn giản là hít thở. Một người hay nói về sự cô đơn có thể nhận được câu trả lời về việc lắng nghe, chia sẻ, kết nối. Một người đang cố tìm kiếm thành công có thể nhận được câu trả lời tập trung vào việc chăm sóc bản thân thay vì liên tục “chạy đua”…

Mỗi người hỏi có thể nhận được câu trả lời rất riêng từ ChatGPT. Ảnh minh họa: Homeschool Connections.

Thực ra, đây là một trong những cách hoạt động của ChatGPT: Chatbot AI này không “quen biết” người sử dụng như cách con người quen biết nhau, mà nó trả lời dựa trên những mẫu được ghi nhận qua ngôn ngữ, cảm xúc, chủ đề… của các cuộc trò chuyện với từng người dùng. Chính những điều mà mỗi người thường chia sẻ với ChatGPT sẽ giúp hình thành câu trả lời cho câu hỏi nói trên. Kết quả là câu trả lời của ChatGPT tạo cảm giác như nó hiểu người hỏi thật sự, không phải vì ChatGPT hiểu thật hay có cảm xúc, mà vì nó “phản chiếu” chính những điều mà người dùng vô thức thể hiện.

Cách hoạt động của ChatGPT khiến nhiều người cảm thấy thân thiết với chatbot này. Ảnh minh họa: Yuichiro Chino/ Getty Images.

Nhiều cư dân mạng ở khắp thế giới đã miêu tả câu trả lời mình nhận được là sâu sắc đến ngỡ ngàng. Thay vì nói về những tham vọng lớn hay những thành tích ấn tượng, ChatGPT thường đưa ra câu trả lời liên quan đến những khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Hít thở, đi dạo, ngắm bầu trời, uống một cốc trà ấm, cười, hoặc ngồi yên… Đây đều không phải là những điều mà con người như chúng ta vẫn chú ý, hoặc vẫn đăng lên mạng xã hội, nhưng lại chính là những điều tạo nên một cuộc sống của con người thực sự.

Một số người nói rằng câu trả lời của ChatGPT khiến họ mỉm cười, một số người khác nói câu trả lời khiến họ rơi nước mắt. Không phải vì những câu trả lời này buồn bã hay đau lòng gì cả, mà vì chúng nhấn mạnh vào những điều vô cùng quen thuộc: Con người đang vội vã lướt qua cuộc sống đến thế nào, và đang ít trân trọng những khoảnh khắc thường ngày ra sao.

Các chatbot AI đều rất giỏi ghi nhận dữ liệu, nên dù sao, người dùng cũng nên cẩn trọng khi quyết định gửi cả những thông tin cá nhân quan trọng. Ảnh minh họa: Cubed.

Và vậy là, câu trả lời của ChatGPT lại trở thành một tấm gương mà mỗi người nhìn thấy mình trong đó, để thấy mình có thể đang bỏ lỡ những gì.

Đó cũng có thể là lý do khiến câu hỏi về “một ngày làm người của AI” trở thành “xu hướng” ở nhiều nước: Người ta không thực sự biết ChatGPT làm người sẽ thế nào, mà nhận ra được rằng cuộc sống “bình thường” của mình đáng quý đến thế nào, nhưng điều đó lại thường bị quên mất ra sao.

Nếu muốn, bạn hãy đặt câu hỏi như trên cho ChatGPT (hoặc một chatbot AI khác mà bạn hay dùng) và xem câu trả lời dành riêng cho bạn sẽ là thế nào nhé.