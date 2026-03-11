Hơn 25 trường "check-in sớm" tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026

HHTO - Tiếp nối thành công của năm đầu tiên, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 hứa hẹn sẽ lại mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho dành cho teen và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phụ huynh, nhà trường.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng tổ chức, hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)… Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp thực hiện.

Ngày hội sẽ diễn ra từ 7h - 12h ngày 17/5/2026 (Chủ nhật) tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình dự kiến đón hơn 5.000 học sinh THPT quan tâm đến các ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ sẽ tham gia chương trình. Hơn 30 trường Đại học, Học viện có chuyên ngành khoa học và công nghệ sẽ trực tiếp tư vấn cho học sinh. Nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng tham gia triển lãm giới thiệu cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra, Ngày hội còn có các chương trình tọa đàm hỏi đáp về kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2026. Các gian hàng cũng có chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, truyền cảm hứng cho teen về các ngành khoa học, công nghệ. Bên cạnh các hoạt động liên quan đến học thuật, chương trình còn có các khu vực check-in hợp gu teen, gian workshop... đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả học sinh, phụ huynh ghé đến.



Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ được tổ chức lần đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh với hàng loạt hoạt động đa dạng trong và ngoài trời, tạo điều kiện tối đa cho teen khám phá tại các gian hàng, phòng thí nghiệm...

Hiện tại, đã có gần 30 trường THPT "check-in sớm", xác nhận sẽ góp mặt tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026. Với khí thế chuẩn bị hiện tại, ngày chương trình chính thức diễn ra hứa hẹn sẽ có không khí sôi nổi không kém năm ngoái.