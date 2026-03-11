Cơ hội vàng cho teen Việt bứt tốc sớm cùng học bổng chính phủ New Zealand 2026

HHTO - Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) là học bổng danh giá dành riêng cho học sinh lớp 8, 9, 10 Việt Nam theo học bậc Trung học tại New Zealand. Năm 2026 ghi nhận số suất học bổng cao nhất từ trước đến nay: 56 suất, đồng thời áp dụng cơ chế ứng tuyển kép để tối ưu cơ hội nhận học bổng chính phủ và học bổng trường cho thí sinh.

Nhiều học sinh Việt sau khi chinh phục NZSS đã tiếp tục nâng cấp thành tích tại New Zealand: Từ giành học bổng vào các trường đại học danh tiếng đến bắt đầu những bước đầu trong sự nghiệp tại xứ sở Kiwi.

Sớm có được lợi thế học thuật và nghề nghiệp quốc tế

Du học từ bậc trung học đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến với nhiều bạn trẻ Việt Nam muốn sớm trải nghiệm môi trường quốc tế. Trong số đó, học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học đang mở ra cơ hội để nhiều bạn trẻ bắt đầu hành trình toàn cầu của mình ngay từ tuổi 14-15. Những gương mặt chủ nhân đời đầu của NZSS hiện đã bước vào năm cuối đại học hoặc bắt đầu sự nghiệp tại New Zealand.

Đơn cử như Nguyễn Tuấn Minh - một trong những học sinh đạt NZSS được biết đến nhiều do Minh có thành tích ấn tượng khi đỗ đại học tại New Zealand ở tuổi 16. Từ một học sinh lớp 9 tại trường THCS Archimedes Academy, Hà Nội, Tuấn Minh “chân ướt chân ráo” đến New Zealand vào năm 14 tuổi.

Hiện nay, Minh đang làm việc ở vị trí Data & Insights Analyst của College Hill Agencies tại New Zealand sau khi hoàn thành chương trình cử nhân song ngành Khoa học Máy tính và Tài chính tại Đại học Auckland - đại học Top 1 tại quốc gia này và top 65 trên thế giới.

Tuấn Minh từng bước phát triển sự nghiệp ngành Data & Analysis tại College Hill Agencies (New Zealand) - agency tư vấn có 40 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực bán lẻ.

Tương tự, Nguyễn Việt Anh cũng có được lợi thế học thuật vượt trội để theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích nhờ bệ phóng NZSS. Nhận “tấm vé vàng” NZSS theo học tại một trong những trường nam sinh lâu đời và danh giá ở New Zealand, Việt Anh nỗ lực đạt kết quả học tập xuất sắc 92/100, làm tiền đề theo đuổi ngành Nha khoa tại Đại học Otago.

Đây là ngành học cạnh tranh rất khốc liệt vì điều kiện đầu vào khó và áp lực tranh suất vào học chuyên ngành rất lớn. Vậy mà, không chỉ thành công đạt học bổng đầu vào giá trị cao, Việt Anh còn được vinh danh là sinh viên kiểu mẫu với phần thưởng trị giá $5000 NZD sau khi hoàn tất năm nhất Khoa học Sức khỏe - năm sàng lọc để vào các chuyên ngành khối Y - Nha - Dược.

Việt Anh theo học ngành Nha khoa tại Đại học Otago - ngôi trường sở hữu Trường Nha khoa xếp hạng 33 thế giới.

Trưởng thành nhanh hơn nhờ những trải nghiệm “ngoài lớp học”

Bên cạnh các cột mốc mới về thành tích học tập, nhiều chủ nhân của học bổng chính phủ NZSS đánh giá cao về hành trình từng bước trưởng thành khi theo học bậc trung học tại New Zealand.

Hoàng Thủy Trúc đạt NZSS năm 2023 khi mới 14 tuổi. Từ những ngày đầu tập tễnh làm quen với môi trường mới, Trúc được khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối học sinh quốc tế và lan tỏa văn hóa Việt Nam. Sự trưởng thành được góp nhặt từ những trải nghiệm nho nhỏ nhưng khác biệt ấy tạo điều kiện cho Trúc tự tin hơn.

Cuối năm 2025, Trúc vinh dự trở thành người Việt đầu tiên tại thành phố Palmerston North (New Zealand) nhận Giải thưởng Lãnh đạo Xuất sắc do tổ chức Voice of Aroha phối hợp với Bộ Giáo dục New Zealand trao tặng.

Hoàng Thủy Trúc là du học sinh Việt đầu tiên ở thành phố Palmerston North nhận giải Giải thưởng Lãnh đạo Xuất sắc.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác là Nguyễn Thảo Nguyên, chủ nhân học bổng NZSS 2023. Tại trường trung học ở New Zealand, Nguyên không chỉ tập trung học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và cộng đồng.

Chỉ sau một thời gian ngắn nhập học, Nguyên đã chủ động sáng lập câu lạc bộ riêng tại trường, đạt giải thư pháp tiếng Hoa, tự mình hoạch định kế hoạch nghề nghiệp tương lai. Những trải nghiệm đó giúp Nguyên dần tự tin hơn trong môi trường quốc tế và bắt đầu định hình rõ ràng con đường học tập của mình.

Nguyễn Thảo Nguyên (thứ hai từ trái sang) nhận Giải thưởng ở hạng mục “Hard Pen” tại Cuộc thi Thư pháp New Zealand lần thứ 15.

Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam ghi dấu ấn tại New Zealand nhờ khởi đầu sớm từ bậc trung học với học bổng chính phủ NZSS. Hành trình NZSS không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong sự nghiệp, giúp các bạn học sinh từng bước phát huy sở trường và sẵn sàng hội nhập quốc tế.