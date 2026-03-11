Nữ sinh khiếm thị trúng tuyển nhiều Đại học danh tiếng như Harvard và Stanford

Vừa qua, thông tin Đồng Thị Hải Yến - nữ sinh 25 tuổi quê ở Bắc Giang trúng tuyển Đại học Harvard danh giá khiến cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ. Đặc biệt, cô gái này đã vượt qua hoàn cảnh bị khiếm thị và đạt được những thành tích học tập xuất sắc.

Đồng Thị Hải Yến - nữ sinh khiếm thị đậu ĐH Harvard và nhiều ngôi trường danh giá khác.

Hải Yến đã đậu chương trình thạc sĩ ngành Y tế công cộng tại Đại học Harvard và ngành nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Trường Y thuộc Đại học Stanford (Mỹ). Trước đó, cô cũng nhận được thư chấp nhận từ nhiều trường danh tiếng khác như Columbia, Yale, Brown và Johns Hopkins - những cái tên hàng đầu trong nhóm Ivy League và lĩnh vực y khoa. Bên cạnh đó, cô còn nhận học bổng YSEALI toàn phần của Chính phủ Mỹ, tham gia chương trình 5 tuần tại đất nước này về lãnh đạo và đổi mới xã hội.

Hải Yến cầm trên tay chứng nhận học bổng YSEALI của Chính phủ Mỹ tài trợ toàn phần.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh), Hải Yến phát hiện vấn đề thị lực ngay từ những năm đầu tiểu học. Gia đình đã quyết định chuyển cô vào trường nội trú dành cho học sinh khuyết tật, rồi gửi đến một mái ấm dành riêng cho người khiếm thị tại TP.HCM khi cô mới 7 tuổi. Sau khi hoàn thành cấp 3, Hải Yến học ngành công tác xã hội tại một trường ở TP.HCM. Năm 2020, cô trúng tuyển vào Đại học Fulbright Việt Nam với học bổng hỗ trợ tài chính 70%, theo học song song các ngành Tâm lý học và Việt Nam học.

Tại Fulbright, Hải Yến đối mặt với nhiều thử thách lớn như áp lực tiếng Anh hay những phương pháp học tập mới mẻ. Học kỳ đầu tiên, cô nhận điểm D đầu tiên trong suốt hành trình học tập của mình. Tuy vậy, Hải Yến không hề nản lòng, trái lại chủ động tìm đến trung tâm hỗ trợ học thuật của trường nhằm cải thiện kỹ năng viết luận, nghiên cứu và quản lý thời gian. Nữ sinh kiên cường này đã kiên nhẫn học lại từ đầu cách xây dựng bài luận học thuật, đọc tài liệu hiệu quả và phân bổ công việc. Những nỗ lực ấy được đền đáp khi cô tốt nghiệp xuất sắc năm 2024 với GPA 3.76/4, nằm trong top 20% sinh viên có thành tích cao nhất trường kèm danh hiệu "Danh dự".

Hải Yến vượt qua nhiều rào cản để tốt nghiệp với điểm GPA ấn tượng.

Mặt khác, để vượt qua rào cản tiếng Anh, Hải Yến đã tự học qua YouTube, mày mò bài giảng và phương pháp phát âm "chuẩn chỉ". Cô còn được bạn cùng phòng ký túc xá dạy kèm mỗi tối, cũng như được một giáo viên tại trung tâm tiếng Anh trợ giảng và dẫn sang Philippines học tiếng Anh trong 1 tháng. Nhờ sự quyết tâm này, Hải Yến mới có thêm cơ hội để nộp đơn vào các trường danh tiếng quốc tế và nhận kết quả ấn tượng.

Trong hồ sơ ứng tuyển các trường Mỹ và Anh, Yến không chỉ kể về thành tích cá nhân mà nhấn mạnh khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Cô chia sẻ hành trình từ một người khiếm thị lớn lên với nhiều giới hạn đến mong muốn trở thành nhà nghiên cứu về sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên, đặc biệt các nhóm yếu thế. Từ năm 2 đại học, cô đã tự mình mở spa dành cho người khiếm thị, vừa tạo việc làm ổn định cho các bạn cùng hoàn cảnh, vừa san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình. Hải Yến còn đồng sáng lập dự án phi lợi nhuận The VIP Companion (VIC), tập trung đào tạo kỹ năng giúp người khiếm thị tự tin tham gia thị trường lao động.

Hải Yến tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng, truyền cảm hứng đến giới trẻ.

Hải Yến khẳng định mọi thành tựu hôm nay đều nhờ sự hỗ trợ từ cha mẹ, những người chưa bao giờ coi khiếm thị là rào cản cho tương lai con gái. Cô xem những khó khăn là bản năng thích nghi sinh tồn, chứ không phải "nghị lực phi thường".