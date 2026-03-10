Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội đang đề xuất thay đổi lớn trong phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, trong đó đáng chú ý là bỏ quy định chia khu vực tuyển sinh đã được áp dụng nhiều năm qua. Nếu được thông qua, học sinh trên địa bàn toàn thành phố có thể đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào, thay vì bị giới hạn theo khu vực như trước.

Dự kiến thay đổi lớn trong cách đăng ký nguyện vọng

Theo phương án đang được Sở GS&ĐT Hà Nội đề ra, từ kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ không còn chia các trường THPT công lập theo khu vực tuyển sinh. Trước đây, thành phố phân hệ thống trường thành nhiều khu vực và học sinh thường phải đăng ký nguyện vọng vào các trường theo khu vực trên địa bàn.

Với đề xuất mới, điều kiện quan trọng là học sinh cư trú trên địa bàn Hà Nội đều có thể tham gia dự tuyển. Các thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, nhưng không còn bị ràng buộc bởi địa bàn tuyển sinh.

Đại diện ngành giáo dục cho biết việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện cho học sinh có nhiều lựa chọn trường học phù hợp hơn, đồng thời giảm bớt những bất cập phát sinh từ việc phân tuyến theo khu vực.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Phương thức thi tuyển vẫn giữ ổn định

Dù có sự điều chỉnh về cách đăng ký nguyện vọng, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội dự kiến vẫn giữ hình thức thi tuyển như hiện nay.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập sẽ gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, còn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm.

Học sinh có thể lựa chọn một trong nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, tùy theo chương trình đã học.

Kết quả thi sẽ được sử dụng để xét tuyển vào các trường THPT công lập theo nguyện vọng của thí sinh.

Phụ huynh, học sinh quan tâm trước thay đổi mới

Thông tin về khả năng bỏ phân chia khu vực tuyển sinh đang nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những bạn học sinh đang học lớp 9 chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Nhiều phụ huynh, học sinh cho rằng nếu áp dụng quy định mới, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các trường phù hợp hơn, nhất là những trường có chất lượng đào tạo tốt.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại việc mở rộng phạm vi đăng ký có thể khiến mức độ cạnh tranh vào các trường “top” tăng lên, khi học sinh từ nhiều khu vực cùng đăng ký.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết phương án bỏ chia khu vực tuyển sinh hiện mới ở mức đề xuất và đang được nghiên cứu, lấy ý kiến, trước khi quyết định chính thức áp dụng trong kỳ tuyển sinh sắp tới.

Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, có thể ảnh hưởng tới hàng chục nghìn học sinh mỗi năm.