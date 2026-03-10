Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia Hà Nội: 127 là mức điểm cao nhất

HHTO - Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã khép lại với hơn 16.000 thí sinh tham dự. Kết quả sơ bộ cho thấy thí sinh đạt điểm cao nhất của đợt thi này là 127 điểm, trong khi toàn kỳ thi chỉ ghi nhận 2 trường hợp vi phạm quy chế.

Hơn 16.000 thí sinh dự thi, điểm cao nhất 127

Theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) đợt 1 năm 2026 thu hút hơn 16.000 thí sinh tham dự, đạt khoảng 98,5% so với số lượng đăng ký.

Kỳ thi được tổ chức tại nhiều điểm thi với hệ thống phòng thi máy tính, quy trình coi thi và giám sát được thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho tất cả thí sinh.

Thống kê sơ bộ cho thấy, thí sinh đạt điểm cao nhất của đợt thi là 127/150 điểm, thuộc tổ hợp đề Q01. Trong khi đó, mức điểm thấp nhất ghi nhận là 22 điểm, thuộc tổ hợp đề Q21.

Đáng chú ý, trong toàn bộ kỳ thi chỉ có 2 trường hợp vi phạm quy chế. Theo ban tổ chức, tỷ lệ vi phạm rất thấp cho thấy ý thức chấp hành quy định của thí sinh ngày càng tốt, đồng thời phản ánh công tác tổ chức thi được thực hiện chặt chẽ.

Đề thi chú trọng đánh giá năng lực toàn diện

Nhiều thí sinh sau khi hoàn thành bài thi nhận xét đề thi năm nay bám sát chương trình học ở bậc THPT nhưng vẫn có sự phân hóa rõ rệt.

Một số câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức liên môn hoặc giải quyết các tình huống gắn với thực tiễn đời sống, qua đó kiểm tra khả năng tư duy logic, phân tích và xử lý thông tin.

Theo đại diện ban tổ chức, đây cũng là mục tiêu cốt lõi của kỳ thi HSA: đánh giá năng lực tổng hợp của người học thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.

Kỳ thi HSA được tổ chức hoàn toàn trên máy tính. Mỗi thí sinh làm bài trong khoảng 195 phút với ba phần chính gồm: Tư duy định lượng, Tư duy định tính và Khoa học. Kết quả bài thi được chấm tự động trên hệ thống và thí sinh có thể biết điểm ngay sau khi hoàn thành.

Thang điểm của kỳ thi là 150 điểm. Kết quả có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả HSA

Những năm gần đây, kỳ thi HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày càng được nhiều trường đại học sử dụng như một phương thức tuyển sinh độc lập hoặc kết hợp với các tiêu chí khác.

Theo thống kê, hơn 100 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã sử dụng kết quả kỳ thi HSA trong xét tuyển đầu vào. Trong đó có nhiều trường thuộc khối kỹ thuật, kinh tế, sư phạm và khoa học xã hội.

Việc mở rộng sử dụng kết quả HSA được đánh giá giúp thí sinh có thêm cơ hội xét tuyển đại học, đồng thời giảm áp lực phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất.

Sau đợt thi đầu tiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tiếp tục tổ chức các đợt thi tiếp theo trong tháng 3 và các tháng sau đó.

Đợt thi HSA kế tiếp dự kiến diễn ra từ 21-23/3/2026 tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Ban tổ chức cho biết kỳ thi sẽ tiếp tục được điều hành theo hướng an toàn, minh bạch và chuẩn hóa, nhằm tạo thêm một kênh đánh giá năng lực tin cậy cho thí sinh trong tuyển sinh đại học.