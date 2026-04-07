Tarot tuần này: Kim Ngưu cần thấu hiểu tránh rắc rối, Sư Tử đón tin vui tình cảm

HHTO - Bước vào tuần mới, những biến chuyển trong công việc và tình cảm đang dần lộ rõ. Cùng lật mở những lá bài Tarot và bài trà để xem thông điệp từ “vũ trụ” đang đem lại cho 12 cung Hoàng Đạo những chỉ dẫn gì nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này đón nhận thành công ở một số khía cạnh hoặc lĩnh vực nào đó. Điều này đến từ việc Bạch Dương đã suy nghĩ rõ ràng và hành động quyết đoán hơn. Mỗi kế hoạch, hành động đều được suy nghĩ, tính toán có chủ đích vì vậy thành công càng được đảm bảo hơn.

Bạch Dương chỉ cần lưu ý cố gắng giữ năng lượng công bằng, quyết đoán, sáng suốt như hiện tại; cũng như cân bằng một số khía cạnh khác đang bị ngó lơ trong cuộc sống. Một vài người bạn của Bạch Dương có thể sẽ cho Bạch Dương lời khuyên hoặc gợi ý gì đó.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể liên quan đến một số rắc rối nào đó hoặc có thể vướng vào những tranh cãi không cần thiết. Với một vài Kim Ngưu, vướng mắc này có thể liên quan đến một đối tượng cố chấp hoặc cứng đầu. Ngoài ra, rắc rối này đến từ những vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm.

Kim Ngưu sẽ dần ý thức rõ hơn hoặc thấu hiểu hơn, sáng suốt hơn để có thể đưa ra những giải quyết, cách xử lý cho vấn đề này. Một người lớn tuổi, thông thái, giàu kinh nghiệm nào đó có thể xuất hiện và cho Kim Ngưu những lời khuyên đắt giá.

Song Tử

Tuần này Song Tử dễ cảm thấy chán nản cũng như tập trung quá mức đến vấn đề tiêu cực hoặc những điểm khuyết thiếu trong cuộc sống thay vì suy nghĩ lạc quan hơn. Một điều gì đó có thể làm Song Tử dễ “suy” hơn mọi khi.

Lá bài Star nhắn nhủ Song Tử rằng hãy đặt mục tiêu và tiếp tục tiến lên trong cuộc sống. Những đích đến được thực hiện bằng sự nỗ lực và ý chí sẽ mang đến cho Song Tử sự thành công. Ngoài ra, có một người bạn phương xa đang nghĩ và nhớ đến Song Tử trong tuần này.

Cự Giải

Cự Giải có khoảng thời gian đầu tuần khá vô tư lự. Đôi khi cũng có thể dễ trở nên vô định và Cự Giải cần sớm xác định những mục tiêu, phương hướng phấn đấu. Ngay khi có cơ hội hoặc ý tưởng về dự định liên quan đến công việc hoặc phát triển bản thân dần được hình thành, ấp ủ, Cự Giải có thể có năng lượng, động lực để lao về phía trước rất nhanh.

Ngoài ra nếu Cự Giải muốn tài chính của mình khấm khá hơn trong giai đoạn này, Cự Giải cần cố gắng tìm kiếm những hướng đi, con đường, để có thể tìm thấy được những cơ hội đầy tiềm năng. Trong giai đoạn này Cự Giải cũng nên lưu ý việc giữ bí mật. Nhất là những điều bản thân không muốn chia sẻ, những nội tâm không muốn người khác chú ý hoặc đào bới.

Sư Tử

Sư Tử sẽ đạt được những thành công, kết quả tốt như những nỗ lực và công sức mà Sư Tử sẽ bỏ ra trong giai đoạn này. Ngoài ra, Sư Tử cũng nhận được lời khuyên để đạt được điều mà bản thân thực sự mong muốn. Sư Tử cũng không nên chấp nhận thỏa hiệp hoặc hạ thấp giá trị để mong rằng mọi thứ dễ dàng hơn.

Một số Sư Tử có thể nhận được tín hiệu vui trong chuyện tình cảm. Ví dụ như chính thức tìm hiểu, chính thức đi vào mối quan hệ nghiêm túc, cam kết,... Một vài tình huống khác ở hiện tại, dù là xấu hay tốt thì cũng có thể chỉ là tạm thời và sẽ sớm qua mau. Sư Tử có thể tìm những phương án để dự trù cho những tuần sắp tới.

Xử Nữ

Xử Nữ khởi động đầu tuần với những mục tiêu và dự định trong tầm kế hoạch mà bản thân cũng đã chuẩn bị và suy nghĩ từ trước. Đây là thời điểm Xử Nữ nên bắt tay với người khác thay vì cố gắng tự xử lý mọi thứ một mình. Một cuộc gặp gỡ, cuộc hẹn với một người lạ có thể sẽ là tiêu điểm trong tuần này.

Tuần này Xử Nữ cũng dành khá nhiều thời gian để có thể đi chơi và hòa nhịp với những người bạn thân thiết. Một đối tượng xuất hiện trong tuần này với Xử Nữ có thể sẽ là một người nam và có vẻ ngoài khá nghiêm nghị.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo