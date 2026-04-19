Chuyện gì đã xảy ra sau cái kết đẫm nước mắt của chuyện tình “Me Before You”?

HHTO - “After You” là cuốn tiểu thuyết kể về những gì đã xảy ra sau cái kết đẫm nước mắt của “Me Before You”. Vậy cuộc sống của Louisa như thế nào khi không còn Will nữa?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung cả hai cuốn sách

Cuốn tiểu thuyết Me Before You (Trước Ngày Em Đến) của tác giả Jojo Moyes là một tác phẩm được nhiều độc giả yêu thích. Khi cuốn sách được chuyển thể thành phim, với sự tham gia của Emilia Clarke vai Louisa Clark và Sam Claflin vai Will Traynor, phim cũng có được tiếng vang nhất định.

Tiểu thuyết đã được xuất bản ở Việt Nam với tên Trước Ngày Em Đến.

Câu chuyện của Me Before You kể về cô gái nhà nghèo Louisa Clark được nhận vào làm một công việc khá kỳ lạ, đó là chăm sóc chàng trai giàu có Will Traynor. Sau một tai nạn, Will bị tổn thương tủy sống, liệt cả tứ chi. Do đó, trong tất cả mọi hoạt động cơ bản nhất, Will đều cần có người giúp đỡ. Và đó là công việc của Louisa.

Trước khi gặp Will, Louisa là một cô gái sống đơn giản, lạc quan, nhưng không có mục tiêu trong cuộc đời, không có động lực thúc đẩy để đi xa hơn. Trước khi gặp Louisa, Will là một chàng trai từng có tất cả nhưng sau tai nạn anh chỉ đắm chìm trong nỗi cay đắng tuyệt vọng của chính mình. Khi họ gặp nhau, Will đã cho Louisa thấy cuộc đời có thể rộng lớn theo nhiều cách, còn Louisa mang cho Will một mùa xuân mới dù nó rất ngắn ngủi.

Một cảnh trong phim Me Before You được chuyển thể từ sách.

Ngay trước khi gặp Louisa, Will đã mong muốn được “an tử” - tự kết thúc cuộc sống của mình dưới sự đồng ý của gia đình và pháp luật. Sau khi gặp Louisa, dù Will đã yêu cô nhưng tình yêu đó vẫn không đủ để anh thay đổi ý định. Cuối Me Before You, Will vẫn ra đi. Trước khi mất, Will có để lại cho Louisa một số tiền để cô có thể tạm thoát cảnh phải lo cơm áo gạo tiền, được đi học ở Paris (Pháp). Những lời cuối cùng Will để lại cho Louisa là: “Luôn thúc đẩy chính mình. Đừng an phận. Hãy sống tốt. Hãy sống”.

Nhưng đó chỉ là cái kết của Me Before You. Câu chuyện sau đó của Louisa và cả của Will vẫn được kể tiếp trong cuốn tiểu thuyết sau đó của Jojo Moyes mang tên After You (Sau Anh). Câu chuyện trong After You bắt đầu với cuộc sống của Louisa 18 tháng sau cái chết của Will. Thật đáng tiếc, mọi thứ không có vẻ gì là sáng sủa cho lắm, tương lai rạng rỡ mà cuối Me Before You đã vẽ ra hóa ra chỉ là một giấc mộng dở dang.

Thực tế cho thấy Louisa đã không vượt qua được nỗi đau mất Will. Cô cũng không hòa nhập được với cuộc sống ở Paris hay theo kịp chương trình học như kỳ vọng. Cuối cùng, Louisa trở về London, ban ngày làm một công việc tạm bợ, ban đêm trèo lên mái nhà ngồi vắt vẻo, trầm mình vào nỗi buồn và sự mất mát.

Sau Anh - phần tiếp theo của Trước Ngày Em Đến cũng đã được xuất bản ở Việt Nam.

Bỗng một ngày, khi đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà, Louisa nghe thấy một giọng nói. Do quá bất ngờ, cô giật mình trượt chân té khỏi mái nhà, bị thương nặng phải nhập viện. Về sau Louisa mới biết đó là giọng nói của một cô gái tuổi teen tên Lily. Bất ngờ hơn nữa, Lily là cô con gái mà Will chưa từng biết là mình đã có.

Sau khi xuất viện, Louisa thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ Lily. Không chỉ là cho cô bé biết về người cha mà cô bé chưa từng gặp, kết nối cô bé với ông bà nội, mà còn giải quyết nhiều vấn đề nổi loạn khác của một cô gái tuổi teen. Và dĩ nhiên, dù nhớ thương Will nhiều đến mấy, Louisa biết cô cũng phải tìm cách gạt bỏ quá khứ để sống tiếp. Cô tham gia một nhóm trò chuyện để trị liệu tâm lý, tìm kiếm cơ hội việc làm mới, cũng như hẹn hò với Sam - một anh chàng lái xe cứu thương đáng tin cậy... Trong mọi thứ, Will luôn xuất hiện, bằng cách này hay cách khác, dù rằng giờ đây anh đã ở quá xa.

Những độc giả yêu mến Louisa Clark sẽ thấy hài lòng với hành trình mới của cô trong After You. Cô vẫn là một người không có tham vọng, vẫn gặp khó khăn trong việc nhìn xa trông rộng về tương lai. Tuy nhiên, trong After You, có thể thấy Louisa có chính kiến hơn, tự đưa ra lựa chọn của mình, tự chọn cho mình một con đường thay vì loạng choạng trên con đường mà người khác vẽ cho. Chắc chắn vẫn còn những thử thách cần phải đối mặt, thậm chí một trong số chúng đã đánh gục Louisa, nhưng quan trọng nhất là giờ đây cô đã học được cách đứng dậy.

Tuy nhiên, với phần lớn những độc giả yêu thích Me Before You, After You có lẽ là một phần tiếp theo hoàn toàn không cần thiết. Có thể nói, “sự kỳ diệu” của Me Before You đã bị phá vỡ bởi một cốt truyện không mấy đặc sắc, khá gượng ép và thiếu cảm hứng trong phần tiếp theo. Nhưng nếu bạn vẫn thấy tò mò, hãy cứ đọc After You, nhưng đồng thời hãy sẵn sàng chấp nhận những rủi ro.