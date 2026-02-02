Horoscope 2/2 - 8/2: Sư Tử cần tiết chế cái tôi, Bọ Cạp mạnh dạn tạo khác biệt

HHTO - Tuần đầu tháng 2 đặt bốn chòm sao nhóm giữa vòng hoàng đạo trước yêu cầu điều chỉnh cách làm việc và suy nghĩ, khi hiệu quả không còn đến từ tốc độ mà từ sự cân bằng và chiều sâu.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần mới mang đến cho Sư Tử khá nhiều cơ hội thể hiện năng lực, đặc biệt trong môi trường đòi hỏi sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao. Chòm sao này dễ được chú ý nhờ khả năng dẫn dắt và đưa ra quyết định nhanh. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào mục tiêu trước mắt có thể khiến bạn bỏ qua những yếu tố mang tính lâu dài. Sư Tử nên tiết chế tham vọng cá nhân, lắng nghe ý kiến tập thể nhiều hơn để tránh xung đột không cần thiết. Với người đang học tập, đây là tuần thuận lợi để cải thiện kết quả nếu bạn duy trì được kỷ luật.

Các mối quan hệ duy trì ở trạng thái tương đối ổn định nếu Sư Tử tránh áp đặt suy nghĩ cá nhân. Nhìn chung, đây là giai đoạn phù hợp để bạn điều chỉnh nhịp độ và chuẩn bị cho những bước tiến bền vững hơn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ bước vào tuần mới với cảm giác bận rộn rõ rệt. Những nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tiếp tục là thế mạnh giúp chòm sao này giữ được vị trí ổn định. Tuy nhiên, việc quá chú trọng tiểu tiết có thể khiến Xử Nữ tự tạo áp lực cho bản thân và làm chậm tiến độ chung. Trong học tập, đây là tuần bạn có thể đạt kết quả tốt nếu lập kế hoạch rõ ràng và phân bổ thời gian hợp lý.

Xử Nữ có xu hướng suy nghĩ nhiều thay vì bày tỏ trực tiếp, dễ dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Tuần này, bớt khắt khe với bản thân và học cách chia sẻ sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Tuần này đặt Thiên Bình trước một số lựa chọn cần sự dứt khoát. Trong công việc, bạn có khả năng xử lý tốt các tình huống liên quan đến thương lượng, phối hợp và giao tiếp. Tuy nhiên, thói quen cân nhắc quá lâu có thể khiến bạn bỏ lỡ thời cơ. Với người đang học tập, đây là giai đoạn Thiên Bình có thể cải thiện kết quả nếu biết tập trung vào trọng tâm thay vì ôm đồm nhiều thứ.

Thiên Bình cảm thấy dễ chịu khi các mối quan hệ không đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Dù vậy, bạn cần rõ ràng hơn trong giao tiếp để tránh hiểu lầm không đáng. Đây là tuần phù hợp để Thiên Bình củng cố các mối quan hệ hiện tại và định hình lại hướng đi sắp tới.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp bước vào tuần mới với tinh thần tập trung cao độ, đặc biệt trong công việc yêu cầu chiều sâu và sự kiên nhẫn. Chòm sao này có khả năng xử lý tốt những nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc tự ôm quá nhiều trách nhiệm có thể khiến bạn dễ rơi vào trạng thái quá tải. Trong học tập, Bọ Cạp phát huy tốt khả năng đào sâu vấn đề, song cần cởi mở hơn trong trao đổi.

Chuyện tình cảm diễn ra khá trầm lắng, không có biến động lớn. Bọ Cạp ưu tiên sự ổn định và cảm giác an toàn hơn là những cảm xúc nhất thời. Tuần này, khi biết chia sẻ và giảm bớt kiểm soát, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và chủ động hơn trong mọi việc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo