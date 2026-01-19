Horoscope 19/1 - 25/1: Bọ Cạp nên mở lòng, Sư Tử có trách nhiệm và quyết đoán

HHTO - Tuần mới ghi nhận những chuyển động khá rõ rệt của 12 chòm sao, khi một số cung được thúc đẩy mạnh mẽ về công việc, trong khi số khác buộc phải chậm lại để điều chỉnh nhịp sống và chiến lược cá nhân.

Sư Tử

Tuần mới đặt Sư Tử vào vị trí dễ được chú ý trong công việc. Chòm sao mang khí chất dẫn dắt này có cơ hội thể hiện vai trò cá nhân thông qua những nhiệm vụ đòi hỏi sự quyết đoán và trách nhiệm. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào việc khẳng định bản thân có thể khiến bạn vô tình bỏ qua ý kiến của người khác, từ đó phát sinh những va chạm không cần thiết. Với những ai đang học tập, Sư Tử tiếp thu khá nhanh, nhưng cần tránh tâm lý chủ quan, đặc biệt khi đối mặt với các nội dung mang tính nền tảng hoặc cần ghi nhớ kỹ.

Chuyện tình cảm của Sư Tử diễn ra khá bình lặng, không nhiều sóng gió. Các mối quan hệ hiện tại được duy trì nhờ sự thẳng thắn và tôn trọng. Tuần này, Sư Tử càng biết tiết chế cái tôi, hiệu quả công việc và sự hài hòa trong các mối quan hệ càng được cải thiện rõ rệt.

Xử Nữ

Tuần 19/1 – 25/1 khiến Xử Nữ gần như không có nhiều khoảng trống trong lịch làm việc. Các nhiệm vụ liên quan đến kiểm tra, rà soát, xử lý chi tiết xuất hiện dồn dập, buộc chòm sao này phải phát huy thế mạnh phân tích và tính kỷ luật. Tuy nhiên, việc quá cầu toàn có thể khiến tiến độ bị chậm lại nếu bạn sa đà vào tiểu tiết. Với học tập, đây là giai đoạn phù hợp để hệ thống hóa kiến thức, ôn lại những phần còn hổng thay vì học dàn trải.

Về tình cảm, chòm sao này có xu hướng thực tế, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Các mối quan hệ nhìn chung ổn định, song cần thêm sự chia sẻ để tránh cảm giác xa cách. Lời khuyên cho Xử Nữ là bớt khắt khe với bản thân, đôi khi “đủ tốt” đã là rất tốt.

Thiên Bình

Thiên Bình bước vào tuần mới với nhiều quyết định cần đưa ra. Trong công việc, bạn có thể phải lựa chọn giữa các phương án song song, điều vốn khiến chòm sao yêu sự cân bằng này dễ do dự. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian suy nghĩ lại không mang thêm lợi ích. Trong học tập, khả năng lập luận và nhìn nhận đa chiều giúp Thiên Bình xử lý tốt các môn đòi hỏi phân tích, thảo luận.

Về tình cảm, các mối quan hệ diễn ra khá hài hòa nếu bạn thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Người độc thân chưa có nhiều biến động đáng chú ý, trong khi các cặp đôi duy trì sự ổn định nhờ đối thoại cởi mở. Tuần này, Thiên Bình càng rõ ràng trong lựa chọn, mọi việc càng dễ đi vào quỹ đạo.

Bọ Cạp

Tuần này, Bọ Cạp làm việc hiệu quả nhất khi được tập trung vào chiều sâu. Công việc phù hợp với nghiên cứu, phân tích hoặc xử lý vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, việc quá khép kín có thể khiến bạn bỏ lỡ sự hỗ trợ cần thiết từ tập thể. Trong học tập, đây là thời điểm thích hợp để ôn tập, đào sâu kiến thức thay vì chạy theo số lượng.

Sức khỏe nhìn chung ổn, nhưng dễ mệt mỏi do suy nghĩ nhiều. Về tình cảm, chòm sao này giữ thái độ kín đáo, đề cao sự tin cậy hơn những biểu hiện bề ngoài. Các mối quan hệ ổn định, ít sóng gió. Lời khuyên cho Bọ Cạp là học cách san sẻ áp lực, không phải điều gì cũng cần tự mình gánh vác.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo