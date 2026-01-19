Horoscope 19/1 - 25/1: Ma Kết chịu nhiều áp lực, Song Ngư cần giữ nhịp cảm xúc

HHTO - Tuần mới ghi nhận những chuyển động khá rõ rệt của 12 chòm sao, khi một số cung được thúc đẩy mạnh mẽ về công việc, trong khi số khác buộc phải chậm lại để điều chỉnh nhịp sống và chiến lược cá nhân.

Nhân Mã

Nhân Mã bước vào tuần mới với nguồn năng lượng dồi dào, nhưng cũng dễ rơi vào trạng thái phân tán. Công việc mang lại nhiều ý tưởng mới, cơ hội mở rộng mối quan hệ, song nếu không cụ thể hóa kế hoạch, kết quả sẽ khó rõ ràng. Với học tập, phương pháp học gắn với trải nghiệm thực tế hoặc thảo luận sẽ phát huy hiệu quả.

Sức khỏe khá tốt, tinh thần lạc quan là điểm cộng lớn. Về tình cảm, không khí nhẹ nhàng, ít biến động. Người độc thân chưa vội gắn bó, trong khi các mối quan hệ hiện tại duy trì sự thoải mái nhờ tôn trọng tự do cá nhân. Tuần này, Nhân Mã cần tập trung hơn vào mục tiêu trước mắt để tận dụng tốt vận hội đang có.

Ma Kết

Ma Kết là một trong những chòm sao chịu áp lực rõ rệt nhất trong tuần 19/1 – 25/1. Công việc tăng khối lượng, trách nhiệm đè nặng, nhưng đổi lại là kết quả tương xứng nếu bạn giữ được kỷ luật. Đây là giai đoạn phù hợp để hoàn thành các mục tiêu dài hạn, hơn là chạy theo thành tích ngắn hạn. Với học tập, sự chăm chỉ và kế hoạch rõ ràng giúp Ma Kết duy trì phong độ.

Về tình cảm, chòm sao này thiên về sự đồng hành bền bỉ hơn là thể hiện cảm xúc. Các mối quan hệ ổn định, nhưng cần thêm thời gian chia sẻ để tránh cảm giác xa cách. Tuần này, sự bền bỉ chính là lợi thế lớn nhất của Ma Kết.

Bảo Bình

Bảo Bình bước vào tuần mới với nhiều suy nghĩ đổi mới. Trong công việc, bạn có xu hướng muốn làm khác đi, thử nghiệm những hướng tiếp cận sáng tạo. Điều này mang lại tín hiệu tích cực nếu được cân nhắc kỹ lưỡng về tính khả thi. Với học tập, tư duy độc lập giúp bạn tiếp thu nhanh, song cần lắng nghe góp ý để tránh sai sót chủ quan.

Về tình cảm, các mối quan hệ diễn ra tương đối hài hòa, đề cao sự tôn trọng lẫn nhau. Người độc thân chưa có nhiều biến chuyển. Lời khuyên cho Bảo Bình là sáng tạo nhưng đừng tách mình khỏi tập thể.

Song Ngư

Song Ngư khép lại tuần với trạng thái cảm xúc khá nhạy cảm. Trong công việc, chòm sao này làm tốt những nhiệm vụ cần sự tinh tế và kiên nhẫn, nhưng cần tránh để cảm xúc chi phối quyết định. Với học tập, việc chia nhỏ mục tiêu giúp bạn duy trì sự tập trung và giảm áp lực.

Về tình cảm, không khí nhẹ nhàng, thiên về sự thấu hiểu. Người độc thân giữ tâm thế cởi mở nhưng không vội vàng. Tuần này, việc giữ nhịp sống chậm rãi và lắng nghe bản thân sẽ giúp Song Ngư cảm thấy an tâm hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo