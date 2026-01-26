Horoscope 26/1 - 1/2: Nhân Mã tìm lại nhịp cân bằng, Song Ngư lắng nghe bản thân

HHTO - Những ngày cuối tháng mang đến cho nhóm cung cuối nhiều trải nghiệm mang tính điều chỉnh, khi mỗi chòm sao đều cần học cách phân bổ năng lượng hợp lý hơn.

Nhân Mã

Nhân Mã bước vào tuần mới với tâm thế muốn thay đổi và làm mới bản thân. Công việc có những tín hiệu tích cực, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Tuy nhiên, sự hứng khởi ban đầu cần đi kèm với kế hoạch cụ thể để tránh thiếu nhất quán. Trong học tập, Nhân Mã có tinh thần khám phá, song cần chú ý đến việc hoàn thành đúng hạn các yêu cầu bắt buộc.

Về sức khỏe, thể lực khá tốt nhưng dễ hao năng lượng nếu di chuyển hoặc hoạt động quá nhiều. Chuyện tình cảm không quá nổi bật, song mang lại cảm giác thoải mái. Nhân Mã cảm thấy dễ chịu khi được là chính mình, không bị ràng buộc bởi quá nhiều quy tắc. Đây là tuần thích hợp để bạn sắp xếp lại ưu tiên và tìm lại sự cân bằng.

Ma Kết

Ma Kết có một tuần làm việc tương đối nghiêm túc và tập trung. Các kế hoạch dài hạn được bạn theo đuổi một cách bền bỉ, dù kết quả chưa đến ngay lập tức. Chòm sao này cần kiên nhẫn hơn và tránh so sánh bản thân với người khác. Trong học tập, Ma Kết duy trì được sự ổn định, đặc biệt với những nội dung cần tính kỷ luật cao.

Sức khỏe là điểm cần chú ý khi áp lực công việc tăng dần. Chuyện tình cảm diễn ra khá lặng lẽ, thiên về sự thực tế và ổn định. Ma Kết ưu tiên sự tin cậy và đồng hành lâu dài hơn là cảm xúc nhất thời. Tuần này, việc giữ vững nhịp độ và chăm sóc bản thân tốt hơn sẽ mang lại hiệu quả tích cực.

Bảo Bình

Tuần này mở ra cho Bảo Bình nhiều suy nghĩ mới liên quan đến định hướng cá nhân và cách bạn vận hành cuộc sống thường ngày. Trong công việc, chòm sao này có xu hướng muốn làm khác đi, thử những cách tiếp cận mới mẻ hoặc đưa ra ý tưởng mang tính cải tiến. Đây là điểm mạnh, nhưng cũng đi kèm rủi ro nếu bạn chưa kịp đánh giá đầy đủ tính khả thi. Bảo Bình nên dành thời gian trao đổi với đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm để hoàn thiện kế hoạch trước khi triển khai.

Về sức khỏe, thể trạng nhìn chung ổn định nhưng tinh thần dễ rơi vào trạng thái quá tải nếu bạn suy nghĩ quá nhiều. Việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi là điều cần thiết trong tuần này. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động rõ rệt. Bảo Bình ưu tiên sự tự do và cảm giác thoải mái, các mối quan hệ duy trì ở mức ổn định nhờ sự tôn trọng không gian riêng của nhau.

Song Ngư

Song Ngư bước vào tuần mới với nhiều suy nghĩ và cảm xúc đan xen. Công việc không quá áp lực, nhưng chòm sao này cần rõ ràng hơn trong việc xác định mục tiêu để tránh cảm giác mông lung. Với người đang học tập, Song Ngư có khả năng sáng tạo tốt, tuy nhiên cần chú ý đến tính thực tế và khả năng áp dụng.

Sức khỏe nhìn chung ổn định, song tinh thần dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Việc dành thời gian ở một mình hoặc tham gia các hoạt động thư giãn sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng. Chuyện tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, không nhiều biến động. Song Ngư có xu hướng lắng nghe nhiều hơn, song cũng cần bày tỏ rõ mong muốn của bản thân. Đây là tuần phù hợp để bạn chậm lại, quan sát và chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo