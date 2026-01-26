Horoscope 26/1 - 1/2: Cự Giải lắng lại để bứt phá, Xử Nữ nên đặt niềm tin đúng chỗ

Sư Tử

Tuần mới mang đến cho Sư Tử nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, đặc biệt trong môi trường làm việc. Chòm sao này được đánh giá cao nhờ tinh thần chủ động và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Tuy nhiên, việc quá tự tin đôi khi khiến chòm sao này dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng. Với các kế hoạch dài hạn, bạn nên tham khảo thêm ý kiến từ người có kinh nghiệm để hạn chế rủi ro. Trong học tập, khả năng tiếp thu khá tốt, song cần duy trì kỷ luật để tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Về sức khỏe, thể lực nhìn chung ổn nhưng cần chú ý các vấn đề liên quan đến xương khớp hoặc căng thẳng kéo dài. Việc vận động nhẹ nhàng sẽ giúp cân bằng năng lượng tốt hơn. Chuyện tình cảm không phải là trọng tâm tuần này, song các mối quan hệ vẫn được duy trì ở trạng thái ổn định. Sư Tử sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giảm bớt kỳ vọng và dành thời gian cho bản thân.

Xử Nữ

Xử Nữ bước vào tuần mới với khá nhiều việc cần giải quyết, đặc biệt là các công việc mang tính chi tiết hoặc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Chòm sao này làm việc hiệu quả khi có kế hoạch rõ ràng, tuy nhiên áp lực tự đặt ra cho bản thân có thể khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Với người đang học tập, Xử Nữ có lợi thế ở khả năng phân tích, nhưng cần linh hoạt hơn trong cách tiếp cận, tránh quá cứng nhắc.

Sức khỏe là khía cạnh cần được lưu tâm nhiều hơn trong tuần này. Làm việc liên tục, ít nghỉ ngơi có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Chuyện tình cảm diễn ra khá nhẹ nhàng, không nhiều cao trào. Xử Nữ có xu hướng suy nghĩ nhiều hơn thực tế, vì vậy việc chia sẻ thẳng thắn sẽ giúp các mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn. Tuần này, buông bớt kỳ vọng và cho phép bản thân nghỉ ngơi đúng lúc sẽ là chìa khóa giúp bạn giữ được sự cân bằng.

Thiên Bình

Thiên Bình có một tuần tương đối ổn định khi các kế hoạch đang đi đúng quỹ đạo. Công việc không quá áp lực, nhưng lại đòi hỏi khả năng phối hợp và giao tiếp khéo léo. Với những quyết định quan trọng, Thiên Bình nên dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng để tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Trong học tập, bạn có động lực cải thiện thành tích, đặc biệt nếu biết tận dụng tốt thời gian rảnh.

Về sức khỏe, tinh thần khá tốt nhưng cần chú ý đến việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh. Những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể mang lại hiệu quả tích cực. Chuyện tình cảm diễn ra tương đối hài hòa, không có nhiều biến động lớn. Thiên Bình cảm thấy dễ chịu khi mọi thứ diễn ra tự nhiên, không bị áp lực bởi kỳ vọng từ người khác. Nhìn chung, đây là tuần phù hợp để bạn củng cố các mối quan hệ hiện tại và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo.

Bọ Cạp

Tuần này, Bọ Cạp thể hiện rõ sự tập trung và quyết tâm trong công việc. Những nhiệm vụ đòi hỏi chiều sâu hoặc cần xử lý kín đáo khá phù hợp với chòm sao này. Tuy nhiên, việc ôm đồm quá nhiều trách nhiệm có thể khiến bạn dễ kiệt sức nếu không biết phân chia hợp lý. Trong học tập, Bọ Cạp có khả năng đào sâu vấn đề, nhưng nên tránh thái độ khép kín, thiếu trao đổi.

Việc cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân là điều cần thiết trong giai đoạn này. Chuyện tình cảm diễn ra khá trầm lắng, không có nhiều biến động. Bọ Cạp ưu tiên sự ổn định và cảm giác an toàn hơn là những cảm xúc bốc đồng. Tuần này, sự chủ động điều chỉnh nhịp sống sẽ giúp bạn duy trì hiệu quả lâu dài.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo