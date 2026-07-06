Horoscope 6/7 - 12/7: Bạch Dương lấy lại vị thế, Song Tử được quan tâm nhiều hơn

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều chuyển động tích cực cho 4 cung hoàng đạo đầu tiên khi cơ hội về công việc, tài chính và các mối quan hệ liên tiếp xuất hiện nếu biết nắm bắt đúng thời điểm.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Đây là tuần mà Bạch Dương lấy lại phong độ sau khoảng thời gian phải cân bằng quá nhiều việc cùng lúc. Những nỗ lực trước đây bắt đầu được ghi nhận, đặc biệt trong công việc. Nếu đang chờ phản hồi từ cấp trên, khách hàng hoặc đối tác, khả năng cao bạn sẽ nhận được tín hiệu tích cực vào giữa tuần.

Về sự nghiệp, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới hoặc nhận thêm một nhiệm vụ quan trọng. Bạn có đủ năng lực để tạo dấu ấn và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong mắt mọi người. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội khi muốn mọi thứ phải có kết quả ngay lập tức. Kiên nhẫn sẽ giúp thành quả bền vững hơn.

Tài chính có xu hướng cải thiện nhờ nguồn thu phụ hoặc khoản tiền đã chờ từ lâu. Đây cũng là thời điểm phù hợp để lên kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư vào kỹ năng giúp gia tăng thu nhập trong tương lai.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Tuần này mang đến cho Kim Ngưu cảm giác nhẹ nhõm khi nhiều vấn đề từng khiến bạn lo lắng dần được tháo gỡ. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch giúp bạn có thêm sự tự tin để bắt đầu những mục tiêu mới.

Trong công việc, khả năng quản lý và sự tỉ mỉ của Kim Ngưu được phát huy tối đa. Bạn có thể trở thành người kết nối cả nhóm hoặc được giao phụ trách một đầu việc quan trọng. Đây là cơ hội để khẳng định năng lực thay vì chỉ âm thầm làm tốt phần việc của mình.

Tài chính là điểm sáng của tuần. Một khoản thưởng, doanh thu hoặc cơ hội hợp tác mới có thể xuất hiện đầy bất ngờ. Tuy vậy, đừng vì nguồn thu tăng lên mà chi tiêu theo cảm hứng. Việc lập ngân sách rõ ràng sẽ giúp bạn tận dụng tốt vận may tài chính này.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử bước vào một tuần đầy cảm hứng và sáng tạo. Bạn liên tục có những ý tưởng mới, dễ kết nối với nhiều người và tạo được thiện cảm trong các cuộc gặp gỡ. Nếu làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo hoặc kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian đặc biệt thuận lợi.

Công việc có nhiều cơ hội mở rộng. Một lời mời hợp tác hoặc dự án mới có thể xuất hiện, khiến lịch trình bận rộn hơn. Thay vì lo lắng vì khối lượng công việc tăng lên, hãy xem đây là bước đệm giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn.

Trong chuyện tình cảm, sức hút của bạn tăng lên rõ rệt. Người độc thân dễ nhận được sự quan tâm từ người xung quanh. Nếu đang trong một mối quan hệ, hãy cùng đối phương trải nghiệm điều mới mẻ như một chuyến đi ngắn hoặc hoạt động cả hai chưa từng thử.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Trong công việc, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp Cự Giải ghi điểm với cấp trên. Một số nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn lại trở thành cơ hội để bạn thể hiện khả năng giải quyết vấn đề. Đừng ngần ngại nhận thêm thử thách nếu cảm thấy bản thân đã sẵn sàng.

Tài chính duy trì ở mức tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch cho các khoản chi lớn trong tương lai hoặc xây dựng quỹ dự phòng. Những quyết định dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều so với hành động theo cảm xúc.

Chuyện tình cảm là điểm nhấn của tuần. Người độc thân dễ mở lòng hơn sau thời gian dài chỉ tập trung vào bản thân. Với các cặp đôi, những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn và cùng xây dựng những mục tiêu lâu dài.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo