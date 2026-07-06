Horoscope 6/7 - 12/7: Xử Nữ tập trung cho sự nghiệp, Sư Tử tránh tiêu xài tùy hứng

HHTO - Sư Tử mở ra bước ngoặt mới, Xử Nữ được ghi nhận nỗ lực, Thiên Bình đón tín hiệu tích cực về tài chính, Bọ Cạp mạnh dạn bứt phá để tiến xa hơn.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần mới mang đến cho Sư Tử nhiều cơ hội để khẳng định năng lực. Một nhiệm vụ quan trọng hoặc lời mời hợp tác có thể xuất hiện, giúp bạn bước gần hơn đến mục tiêu đã theo đuổi. Chỉ cần giữ sự tự tin và chủ động, bạn sẽ dễ dàng tạo ấn tượng với cấp trên hoặc đối tác.

Tài chính duy trì ổn định, đồng thời có cơ hội tăng thêm thu nhập từ công việc phụ hoặc dự án cá nhân. Tuy nhiên, hãy cân nhắc kỹ trước những khoản chi mang tính cảm hứng.

Về tình cảm, người độc thân dễ gặp đối tượng có chung sở thích trong các hoạt động xã hội. Với người đang yêu, đây là thời điểm thích hợp để cùng nhau lên kế hoạch cho những dự định dài hạn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Đây là tuần để Xử Nữ nhận thành quả từ những nỗ lực trước đó. Công việc diễn ra thuận lợi hơn khi bạn giải quyết được những vấn đề tồn đọng và nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Nếu đang có ý định học thêm kỹ năng hoặc thử sức ở lĩnh vực mới, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu. Khả năng tập trung cao sẽ giúp bạn tiếp thu nhanh và đạt kết quả tốt.

Tài chính khá tích cực nhờ biết cách quản lý chi tiêu hợp lý. Chuyện tình cảm cũng có nhiều chuyển biến nhẹ nhàng. Những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp mối quan hệ trở nên gắn kết hơn.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình bước vào tuần mới với nhiều tín hiệu khả quan về các mối quan hệ. Bạn dễ gặp được người sẵn sàng hỗ trợ hoặc mang đến những cơ hội hợp tác có giá trị. Sự khéo léo trong giao tiếp sẽ trở thành lợi thế lớn nhất của bạn.

Tài chính có dấu hiệu khởi sắc khi một khoản thu ngoài dự kiến hoặc cơ hội tăng thu nhập xuất hiện. Đây cũng là thời điểm thích hợp để lập kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư cho bản thân. Trong tình cảm, người độc thân dễ gây ấn tượng với người mới quen. Các cặp đôi có cơ hội làm mới tình cảm thông qua những buổi hẹn hò hoặc chuyến đi ngắn.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Tuần này khuyến khích Bọ Cạp bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi mục tiêu lớn hơn. Công việc có thể xuất hiện một vài thử thách, nhưng cũng chính là cơ hội để bạn chứng minh năng lực và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Tài chính duy trì ổn định, phù hợp để tập trung vào các kế hoạch dài hạn thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Nếu đang ấp ủ một dự án cá nhân, hãy bắt đầu từng bước thay vì chờ thời điểm hoàn hảo.

Chuyện tình cảm mang nhiều năng lượng tích cực. Người độc thân dễ gặp người khiến mình muốn chủ động tìm hiểu. Với các cặp đôi, sự tin tưởng và chia sẻ sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo