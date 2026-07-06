Horoscope 6/7 - 12/7: Nhân Mã gặp quý nhân, Song Ngư theo đuổi mục tiêu

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều chuyển biến tích cực khi cơ hội, tài lộc và những mối quan hệ chất lượng lần lượt xuất hiện với 4 cung hoàng đạo cuối cùng.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã bước vào tuần mới với nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Công việc có dấu hiệu khởi sắc khi bạn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên hoặc một người có nhiều kinh nghiệm. Nếu đang theo đuổi dự án cá nhân, đây là thời điểm thích hợp để tăng tốc và biến ý tưởng thành hành động.

Tài chính duy trì ổn định, thậm chí có cơ hội cải thiện nhờ nguồn thu ngoài kế hoạch. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tín hiệu khả quan. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc các mối quan hệ xã hội. Với các cặp đôi, những cuộc trò chuyện cởi mở sẽ giúp cả hai thêm thấu hiểu.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Đây là tuần Ma Kết có cơ hội khẳng định vị thế bằng sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Những nỗ lực bền bỉ trong thời gian qua bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng, giúp bạn nhận được sự ghi nhận hoặc mở ra cơ hội phát triển mới.

Tài chính có nhiều tín hiệu tích cực nếu bạn tiếp tục duy trì kế hoạch chi tiêu hợp lý. Một số Ma Kết còn có thể nhận thêm khoản thưởng hoặc nguồn thu từ công việc phụ.

Trong chuyện tình cảm, sự quan tâm bằng hành động sẽ giúp mối quan hệ trở nên gắn kết hơn. Người độc thân cũng dễ gặp người có cùng định hướng và giá trị sống.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Tuần mới mở ra nhiều cơ hội để Bảo Bình phát huy khả năng sáng tạo và tư duy khác biệt. Một ý tưởng mới hoặc lời mời hợp tác có thể trở thành bước ngoặt đáng chú ý nếu bạn chủ động nắm bắt.

Tình hình tài chính khá khả quan nhờ biết cân bằng giữa chi tiêu và tích lũy. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đầu tư cho việc học hoặc nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chuyện tình cảm diễn ra nhẹ nhàng và tích cực. Người độc thân dễ thu hút người khác nhờ sự tự nhiên, trong khi các cặp đôi có thêm nhiều khoảng thời gian chất lượng bên nhau.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư sẽ cảm nhận rõ nguồn cảm hứng mới trong cả công việc lẫn cuộc sống. Những dự định từng trì hoãn nay có cơ hội được triển khai thuận lợi hơn khi bạn tìm được động lực và sự đồng hành từ những người xung quanh.

Tài chính ổn định, thích hợp để xây dựng kế hoạch dài hạn thay vì chi tiêu theo cảm xúc. Nếu đang cân nhắc bắt đầu một dự án cá nhân, đây là thời điểm đáng để thử sức.

Đời sống tình cảm nhiều gam màu tươi sáng. Người độc thân có thể gặp người khiến mình muốn mở lòng, còn các cặp đôi sẽ tìm được sự đồng điệu thông qua những chia sẻ chân thành và các mục tiêu chung.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo