Sự kiện tháng 2: Trăng non thúc đẩy điều mới, sao Kim xoay chuyển các mối quan hệ

HHTO - Tháng 2 ghi nhận nhiều sự kiện chiêm tinh đáng chú ý, phản ánh giai đoạn điều chỉnh và tái cân bằng sau nhịp khởi động đầu năm.

5/2/2026: Sao Thủy tạo góc chiêm tinh đáng chú ý tại Bảo Bình

Sự kiện này tác động trực tiếp đến tư duy, giao tiếp và cách xử lý thông tin. Trong những ngày quanh mốc 5/2, con người có xu hướng xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giấy tờ, số liệu và chiến lược dài hạn. Đây không phải thời điểm lý tưởng để vội vàng đưa ra quyết định quan trọng, mà phù hợp với việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện. Với học sinh, sinh viên và người làm việc trí óc, năng lượng sao Thủy hỗ trợ tốt cho việc hệ thống hóa kiến thức và nâng cao hiệu quả tư duy logic.

10/2/2026: Trăng non xuất hiện tại cung Bảo Bình

Trăng non ngày 10/2 được xem là một trong những mốc chiêm tinh quan trọng nhất trong tháng. Sự kiện này mở ra chu kỳ mới liên quan đến tư duy, định hướng cá nhân và mục tiêu mang tính dài hạn. Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy hành động nhanh chóng, Trăng non tại Bảo Bình khuyến khích việc lập kế hoạch, xác định lại ưu tiên và suy nghĩ về những thay đổi mang tính bền vững. Nhiều người có thể cảm nhận rõ nhu cầu làm mới bản thân, học thêm kỹ năng mới hoặc điều chỉnh cách tiếp cận công việc theo hướng khoa học và hiệu quả hơn.

14/2/2026: Sao Kim tạo chuyển động ảnh hưởng đến hệ giá trị cá nhân

Trong tháng 2/2026, sao Kim không mang đến những chuyển biến cảm xúc mạnh, mà tập trung vào việc định hình lại giá trị cá nhân và cách con người nhìn nhận các mối quan hệ. Ảnh hưởng của sao Kim quanh ngày 14/2 khuyến khích sự cân bằng, tôn trọng và ổn định.

Dưới góc độ chiêm tinh, đây là thời điểm thích hợp để nhìn nhận lại cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội, cũng như điều chỉnh kỳ vọng theo hướng thực tế hơn. Những mối liên kết bền vững được củng cố thông qua sự thấu hiểu và rõ ràng.

18/2/2026: Mặt Trời chuyển sang cung Song Ngư

Từ ngày 18/2, khi Mặt Trời rời Bảo Bình để bước vào Song Ngư, năng lượng chiêm tinh có sự chuyển dịch rõ rệt từ lý trí sang cảm nhận nội tâm. Giai đoạn cuối tháng 2 vì thế mang màu sắc chậm rãi và sâu lắng hơn.

Trong công việc, đây là thời điểm phù hợp để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện các nhiệm vụ còn dang dở. Với đời sống cá nhân, chiêm tinh khuyến khích con người lắng nghe trực giác, quan tâm nhiều hơn đến trạng thái tinh thần và nhu cầu cân bằng nội tâm.

22/2/2026: Sao Hỏa ảnh hưởng đến nhịp sống

Khoảng ngày 22/2, sao Hỏa mang đến lời nhắc về việc tiết chế năng lượng và tránh hành động vội vàng. Đây không phải giai đoạn để bứt phá mạnh, mà phù hợp với việc phân bổ sức lực hợp lý, duy trì nhịp độ ổn định. Về sức khỏe, chiêm tinh khuyến nghị chú ý đến dấu hiệu mệt mỏi do làm việc quá sức, đồng thời ưu tiên nghỉ ngơi và phục hồi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo