Tarot tuần này: Bảo Bình có thu hoạch lớn, Thiên Bình hãy tự thưởng cho mình

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với những khó khăn, thách thức nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có thể dành nhiều thời gian cho bản thân hơn trong tuần này. Tự thưởng cho mình một món quà yêu thích; thết đãi bản thân một món ăn ngon, đắt tiền... Thiên Bình cũng có năng lượng quan tâm, hỗ trợ mọi người nhiều hơn trong tuần này. Ngay cả tài chính hiện tại cũng giúp Thiên Bình yên tâm và có khả năng giúp đỡ người khác.

Trong tuần này, Thiên Bình nên đặt ra những mục tiêu, bởi sự kiên định và sáng suốt sẽ giúp Thiên Bình nhanh chóng hoàn thành được những mục tiêu đó. Một khía cạnh nào đó có thể phá vỡ bầu không khí kể trên, khiến Thiên Bình có sự phân tâm, không hài lòng.

Thiên Yết

Thiên Yết đang ở trong trạng thái tốt nhất của bản thân. Duy trì sức khỏe, thói quen ăn uống lành mạnh, sức khỏe tinh thần ở mức tốt, có khả năng kiểm soát căng thẳng và đưa ra những quyết định sáng suốt, hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tuy nhiên, Thiên Yết không nên vì thế mà làm bất cứ điều gì mạo hiểm, nhất là khi nổi lên "lòng tham". Ví dụ như vì tham công tiếc việc, muốn kiếm nhiều tiền hơn, hoặc phá vỡ lịch trình luyện tập mà thử thách bản thân ở một độ khó cao hơn. Mọi quyết định theo dạng này đều có thể phải trả giá bằng tiền, sức khỏe hoặc mối quan hệ hiện có của bạn.

Nhân Mã

Nhân Mã tuần này có thể đi đến một quyết định lạnh lùng, "tuyệt tình", nhưng có thể đó là một giải pháp tốt nhất cho bạn ở thời điểm hiện tại. Dự định này có thể đã nằm trong kế hoạch của Nhân Mã từ lâu. Và quả thật sẽ mang lại cho Nhân Mã những kết quả tốt đẹp.

Tuần này Nhân Mã nên rà soát lại các mục tiêu, dự định, kế hoạch của mình và đảm bảo chúng sẽ không có sai sót gì. Thành công sẽ đến vì Nhân Mã đã chăm chút kế hoạch này từng chút một. Ngoài ra, một tin tức nào đó sẽ đến, có thể khiến Nhân Mã rơi nước mắt, chưa rõ đó là giọt lệ hạnh phúc hay đau lòng.

Ma Kết

Ma Kết dường như bị lạc vào trong một mê cung tâm trí, một khu rừng suy nghĩ và khó tìm thấy lối đi. Mọi nỗ lực để giải quyết vấn đề dường như đều gặp nhiều cản trở. Nhưng Ma Kết cứ bình tĩnh và giải quyết từng vấn đề một. Sự kiên trì gỡ rối từng chút một sẽ có hiệu quả.

Ma Kết nên đưa bản thân về trạng thái ổn định, cân bằng, cũng như nhớ đến lý do tại sao mình bắt đầu. Nhớ về nền tảng, những điều cốt lõi mà mình cần để xây dựng trong tương lai sẽ giúp Ma Kết tỉnh táo khi những dự định hoặc mục tiêu bị thổi phồng hoặc vẽ lên quá xa vời.

Bảo Bình

Trong tuần, Bảo Bình có thể tìm thấy những cơ hội và thu hoạch lớn nhờ các kỹ năng mình có và kinh nghiệm thực chiến dày dặn, cũng như sự bình tĩnh đang có ở hiện tại. Bảo Bình có thể có cơ hội làm việc, hợp tác, học hỏi với một ai đó lớn tuổi, thông tuệ và cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều thăng trầm.

Tuần này, tình hình tiền bạc và tài chính của Bảo Bình ở mức ổn định. Một vài Bảo Bình sẽ có nhu cầu chi tiêu nhiều hơn mức bình thường. Ngoài ra, một ai đó sẽ đi khỏi cuộc sống hiện tại của Bảo Bình, một tình huống nào đó có thể đi đến hồi kết.

Song Ngư

Song Ngư có chuyển biến khá lớn trong tuần này. Một vài Song Ngư có thể đính hôn, kết hôn. Một vài Song Ngư có thể khai trương một cửa hàng, doanh nghiệp. Các Song Ngư khác sẽ cảm nhận cuộc sống của mình thay đổi rõ rệt, dường như có một chương mới mở ra mang theo nhiều thay đổi và cơ hội mới.

Trong tuần này Song Ngư cũng có thể sẽ hội họp, hẹn hò với bạn bè khá nhiều để cùng chia sẻ những niềm vui đó. Những thay đổi đang đến, Song Ngư nên học cách thích nghi thay vì cố níu giữ điều gì đó hoặc kháng cự lại "dòng chảy" nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo