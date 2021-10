Hương Vị Tình Thân: Biên kịch giải thích ra sao khi phim nhiều lần bị khán giả chê trách?

HHT - Dù là bộ phim quốc dân thì "Hương Vị Tình Thân" vẫn có những điểm khiến khán giả chưa hài lòng. Vậy biên kịch của phim nói gì khi thấy đứa con tinh thần của mình bị chê trách?

Người chịu trách nhiệm chuyển thể kịch bản phim Hàn My Only One sang Hương Vị Tình Thân là biên kịch Trịnh Khánh Hà, một người đã ghi dấu ấn với nhiều phim gia đình ăn khách như Về Nhà Đi Con.

Với Hương Vị Tình Thân, biên kịch Trịnh Khánh Hà đã theo dõi sát sao phản ứng của khán giả, thậm chí còn có những bài đăng giãi bày, giải thích hộ nhân vật của mình khi bị người xem chỉ trích quá nhiều.

Đến khi Hương Vị Tình Thân đi đến những tập cuối cùng, biên kịch Trịnh Khánh Hà mới có dịp tâm sự về những lần bộ phim bị chê trách, phàn nàn. Cô tâm sự rằng ê-kíp muốn gửi đến những thông điệp về tình người ấm áp, về giá trị của tình thân. Nhưng trên hành trình ấy, đoàn làm phim còn nhiều thiếu sót, khán giả và ê-kíp lại chưa đồng cảm hoặc cùng chung cảm xúc nên khó tránh khỏi những mâu thuẫn, dằn hắt nhau.

Biên kịch Trịnh Khánh Hà thừa nhận rất buồn. Nhưng sau đó, cô đã ghé vào những fanpage của người hâm mộ Hương Vị Tình Thân, đọc những bài đăng dài mà mọi người cảm nhận về phim. Và cuối cùng, biên kịch của Hương Vị Tình Thân tin rằng “chúng ta cần đòn roi để trưởng thành nhưng cần những vị tha yêu thương để tốt lên, để khát vọng đền đáp”.

Có lẽ đó cũng là những gì mà các nhân vật trong Hương Vị Tình Thân cảm nhận được trong hồi kết của phim. Như Thy lớn lên trong sự áp đặt, lạnh lùng của mẹ và chỉ đến khi ngập trong sự quan tâm, yêu thương của gia đình chồng, của chị dâu Nam thì mới thay tính đổi nết không còn sân si gắt gỏng. Nam từ nhỏ đến lớn vẫn chọn lối sống vì mọi người mà chịu thiệt thòi về mình, nhưng sau đó cô đã được đền đáp xứng đáng.