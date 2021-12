Huyền Lizzie (Thương Ngày Nắng Về) diễn xuất dẫu chưa bằng nhưng nhan sắc hơn hẳn bản gốc

HHT - Rất nhiều khán giả khi xem “Thương Ngày Nắng Về” đã tò mò không biết nữ chính Vân Trang (Huyền Lizzie) đóng so với nữ chính Kang Mi Ri (Kim So Yeon) trong bản gốc "Mother of Mine" thì có gì khác biệt. Có thể thấy diễn xuất của Huyền Lizzie chưa tinh tế được như Kim So Yeon nhưng về nhan sắc thì bản Việt nổi trội hơn hẳn.

Khi so sánh nữ chính của Thương Ngày Nắng Về và bản gốc Mother of Mine của Hàn Quốc, khán giả đã phát hiện Huyền Lizzie đã đầu tư cho tạo hình rất kỹ lưỡng, nhờ vậy mà Vân Trang có trang phục, style trang điểm có phần còn nổi bật hơn cả bản gốc do Kim So Yeon thể hiện. Huyền Lizzie có lợi thế trẻ tuổi hơn Kim So Yeon nên nhìn cô trẻ trung, rạng rỡ hơn trong nhiều khung hình. Còn Kim So Yeon đã lộ dấu hiệu lão hóa với quầng mắt lớn, nếp nhăn quanh khóe miệng khi cô nói chuyện hay mỉm cười. Chưa kể Kim So Yeon rất chuộng son đỏ thẫm trong phim Mother of Mine. Màu son này giúp nhân vật Kang Mi Ri của cô thêm sắc sảo, quyền lực đúng chuẩn một giám đốc Marketing tài giỏi nhưng lại khiến Kim So Yeon nhìn già dặn hơn. Có một điều thú vị là cả hai nữ chính Vân Trang hay Kang Mi Ri đều rất chăm chút cho phụ kiện, đặc biệt là khuyên tai. Hai nhân vật thường xuyên thay đổi nhiều mẫu khuyên tai khác nhau cho phù hợp với trang phục và bối cảnh, giúp cho tạo hình của họ không bị nhàm chán. Huyền Lizzie còn ghi điểm trước Kim So Yeon khi sử dụng rất nhiều mẫu cặp tóc xinh xắn để làm điệu. Nếu như Kim So Yeon chỉ vén tóc qua tai đơn giản thì Huyền Lizzie có hẳn bộ sưu tập kẹp tóc trang nhã, hợp với độ tuổi và công việc của cô chứ không bị nhí nhảnh quá đà. Có thể thấy dù diễn xuất của Kim So Yeon nhỉnh hơn, nhất là những phân đoạn có nội tâm phức tạp thì Huyền Lizzie vẫn gây ấn tượng tốt nhờ tạo hình nhân vật xinh đẹp, hợp mốt. Nhờ vậy mà nhiều khán giả cho rằng vai Vân Trang của Huyền Lizzie chính là nhân vật hiếm hoi không bị lép vế so với bản gốc trong số các phim Việt làm lại của Hàn Quốc.