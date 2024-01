IU tiết lộ lý do chọn V là nam chính "Love Wins All", tung clip hậu trường ngọt xỉu

HHT - MV "Love Wins All" buồn bao nhiêu thì hậu trường, bộ đôi V và IU lại nghịch ngợm vui vẻ bấy nhiêu. IU cũng tiết lộ cơ duyên kéo V thành nam chính một cách tình cờ.

MV Love Wins All ra mắt ngày 24/1, ngay lập tức khiến fan K-Pop dậy sóng không chỉ với giai điệu ngọt ngào, da diết mà còn bởi màn sánh đôi quá đẹp từ IU và V (BTS). "Phản ứng hóa học" tuyệt vời của IU và V đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Từ khi có thông báo V sẽ trở thành nam chính cho tới lúc MV ra mắt, các fan đều háo hức muốn biết cơ duyên nào đã khiến cả hai thành đôi trong Love Wins All. Mới đây, chính chủ IU đã vén màn sự thật trong video hậu trường.

Chia sẻ về sự có mặt của nam thần BTS trong Love Wins All, nữ ca sĩ cho biết ngay khi hoàn thiện kịch bản, cô và đội ngũ sản xuất đều “đau đầu” trước yêu cầu của đạo diễn Um Tae Hwa về một nam chính “vừa ngầu vừa đáng tin cậy, nhưng vẫn phải có nét trẻ con, đáng yêu”. IU thậm chí còn bất lực nói với đạo diễn rằng mình không nghĩ trên thế giới này có người như vậy.

Thế nhưng trong một lần liên lạc với V, cô chợt nhận ra tính cách anh rất hợp với hình tượng nam chính mà cô và đạo diễn hướng đến. Sau đó, IU đã gửi bài hát cho V nghe và nói về mong muốn mời anh chàng tham gia MV.

Về phần mình, V đã ngay lập tức mê mẩn ca khúc chỉ sau lần nghe đầu tiên. Anh nói rằng bản thân rất hạnh phúc khi có thể trở thành một phần của MV. Dù chỉ còn 1 tuần là tới thời điểm nhập ngũ, nhưng vì yêu mến ca khúc, cùng với sự tôn trọng dành cho tiền bối IU và đạo diễn Um Tae Hwa, V đã không ngần ngại đồng ý lời đề nghị của nữ ca sĩ.

Dù quay trong cái lạnh âm độ ở Hàn Quốc, cả V và IU đều cố gắng hết mình để thể hiện cảm xúc trọn vẹn trong từng cảnh quay. Nữ ca sĩ thể hiện lòng biết ơn và dành hết lời khen ngợi thành viên BTS vì sự nhiệt tình trong diễn xuất và luôn quan tâm tới mọi người của anh.

Bên cạnh chia sẻ về bạn diễn, người hâm mộ còn được chiêm ngưỡng những hình ảnh hậu trường vô cùng đáng yêu của cả hai. Trước mỗi cảnh quay chạy trong rừng, IU và V luôn nắm tay nhau nhún nhảy tại chỗ để làm nóng người và lấy đà chạy. Dù phải chạy liên tục trong 7 tiếng nhưng hai người đều cố gắng làm cho từng phân cảnh hoàn hảo nhất.

Trong phân đoạn chụp ảnh cưới đầy tình tứ, cả hai khiến người hâm mộ thích thú khi cùng nhau chụp ảnh đầy thoải mái, vui vẻ. Dù không có nhiều tương tác ngoài đời nhưng có lẽ IU và V đã giữ mối quan hệ thân thiết nên chẳng ngại ngùng khi cùng thực hiện những cảnh quay lãng mạn, gần gũi.

Không chỉ vậy, V còn khiến fan "đổ rần rần" với sự dịu dàng khi khen ngợi đàn chị. Dù tạo hình nhân vật có phần đau đớn với nhiều vết xước trên mặt, thần sắc cũng ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng V luôn dành lời khen cho sự xinh đẹp của IU: "Noona xinh lắm ý". Lời khen cùng ánh mắt của V làm dân tình muốn "lịm tim" vì quá đỗi ngọt ngào.

Sự kết hợp đặc biệt của V và IU là một trong những lý do lớn khiến Love Wins All đang dần phủ sóng trên nhiều nền tảng. Tại nội địa, không hổ là "quái vật nhạc số" IU, dù bản digital phát hành muộn hơn MV, thời gian tracking ngắn hơn nhưng Love Wins All vẫn nhẹ bẫng giành Perfect All Kill (PAK).