j-hope IN THE BOX: Hiểu thêm về j-hope, tưng bừng như xem concert

HHT - Bộ phim tài liệu về quá trình thực hiện album solo “Jack In The Box” oanh tạc BXH và buổi diễn đầu tiên với quy mô 70.000 fan ở sân khấu Lollapalooza, Chicago lần đầu tiên được j-hope (BTS) bật mí trên màn ảnh rộng.

Concert “kiwi kiwi” cho fan toàn cầu

Album solo đầu tay Jack In The Box của j-hope (BTS) ra mắt ngày 15/7/2022 nhanh chóng thu hút được lượng lớn quan tâm khi được xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng Top Album của iTunes của hơn 49 quốc gia. Album này cũng bán được gần 40.000 bản ngay ngày đầu tiên mở bán.

Sau gần một năm ra mắt, công ty quản lý HYBE ra mắt bộ phim tài liệu j-hope IN THE BOX chính thức ra mắt khán giả màn ảnh rộng. Bộ phim kể về quá trình từ lên ý tưởng đến ngày diễn chính thức ở sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới - Lollapalooza, Chicago của riêng j-hope. “Đây là cây cầu để bắc sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình”, j-hope chia sẻ cảm nghĩ về album trong bộ phim tài liệu.

Trong j-hope IN THE BOX, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng bản thân có dự định thực hiện một album mang tên Jack in the Box từ trước khi ra mắt nhưng đến năm 2020 mới chính thức lên ý tưởng cho từng ca khúc. Điều đặc biệt ở bộ phim tài liệu này là trong mỗi giai đoạn chuẩn bị ca khúc sẽ xen kẽ thêm những phần diễn chính thức ở sân khấu Lollapalooza. Bởi thế, người xem vừa được xem cả quá trình sáng tác và thành quả cùng lúc, bầu không khí tưng bừng được đốt cháy không khác gì trong buổi concert.

Những điều j-hope “bật mí”

Thông qua những thước phim tài liệu của j-hope IN THE BOX, các fan được khám phá nhiều khía cạnh được “bật mí” của j-hope. Là một nghệ sĩ toàn cầu, j-hope cũng không tránh khỏi những lần cạn ý tưởng khi sáng tác, khiến các fan thấy vô cùng gần gũi. Quan trọng nhất, chính thái độ không dễ dàng bỏ cuộc, kiên nhẫn làm việc để đạt được thành quả của j-hope đã truyền động lực cho rất nhiều fan.

Dù là phim tài liệu về riêng j-hope, các fan cũng được gặp BTS trong những câu chuyện được chia sẻ. “Mặt Trời nhỏ” của BTS bật mí rằng người đầu tiên anh gửi nghe thử ca khúc mình sáng tác không ai khác ngoài cậu bạn đồng niên, cũng là nhóm trưởng RM của BTS. Chính những lời nhận xét tích cực của RM đã góp phần vực dậy tinh thần của j-hope để tiếp tục sáng tác.

Lần đầu tiên trở thành ngôi sao chính của buổi diễn lớn như sân khấu Lollapalooza, Chicago, “Chàng trai Hy vọng” của BTS cũng căng thẳng như ai. Và một thành viên của BTS đã bất ngờ xuất hiện, khiến j-hope được tiếp thêm sức mạnh để tự tin hoàn thành buổi biểu diễn của mình - đó chính là Jimin. Tình cảm thân thiết giữa các thành viên BTS khiến các fan cảm thấy rất ấm áp, đáng yêu.

Bộ phim còn là hành trình “đi để trở về” của j-hope khi khung cảnh yên bình đất Gwangju (quê hương của nam nghệ sĩ) được lên hình trong thời gian anh sáng tác ca khúc. Qua những thước phim đó, cuộc sống thường nhật bình dị của gia đình một idol toàn cầu cũng được tiết lộ, khiến khán giả càng thấy thêm gần gũi và thêm yêu mến “Chàng trai Hy vọng”.