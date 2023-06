Có lẽ nào Han So Hee sẽ là nữ chính trong MV ra mắt solo của Jung Kook BTS?

HHT - Han So Hee xuất hiện trong MV ra mắt solo của Jung Kook (BTS) mới chỉ là tin đồn được suy đoán từ những trùng khớp trong lịch trình của hai người. Cả phía Han So Hee lẫn Jung Kook đều chưa đưa ra phát ngôn chính thức liên quan.

Ngày 23/6, cả Jung Kook và Han So Hee đều trở về Hàn Quốc sau thời gian công tác tại Los Angeles (Mỹ). Em út của BTS khởi hành vào ngày 14/6, lịch trình chi tiết không được công khai nhưng nhiều tin đồn lan truyền cho rằng nam idol chuẩn bị cho quá trình MV ra mắt solo.

Trùng khớp trong thời gian có mặt tại Los Angeles và trở về cùng thời điểm chỉ là một lý do được fan chỉ ra để tin rằng Han So Hee xuất hiện trong MV solo của Jung Kook. Trước đó, người hâm mộ chỉ ra nhân viên làm việc với Han So Hee và Jung Kook cùng đăng ảnh ở địa điểm có góc nhìn giống nhau.

Với vị thế của Han So Hee, nếu tin đồn là sự thật thì khả năng cao mỹ nhân họ Han sẽ đảm nhận vai nữ chính trong MV solo của Jung Kook. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đóng MV. Thời mới vào nghề, Han So Hee từng đóng MV cho một số idol như Tell Me What To Do của SHINee, That Girl của Jung Yong Hwa. Hiện tại, phía Jung Kook và Han So Hee đều chưa có động thái xác nhận về việc hợp tác.

Đầu tháng 6 năm nay, truyền thông Hàn đưa tin Jung Kook sẽ cho ra mắt album solo đầu tay vào ngày 14/7. Phản hồi thông tin này, BigHit xác nhận đúng là Jung Kook sẽ phát hành album solo vào tháng 7, nhưng thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau khi lịch trình được quyết định.

Hồi tháng 4, Scooter Braun từng đăng ảnh chụp tại studio cùng Jung Kook. Scooter Braun lại là người đại diện kiêm nhà sản xuất của Justin Bieber. Studio nơi Jung Kook có mặt cũng là nơi Justin thường lui tới. Vì vậy, tin đồn hợp tác giữa Jung Kook và Justin Bieber cũng trở nên rầm rộ. Người hâm mộ đang đặt hy vọng vào màn bắt tay bùng nổ này sẽ xuất hiện trong album ra mắt solo của Jung Kook.