Jennie BLACKPINK tại Jimmy Kimmel: Trình diễn, outfit slay "không để lại vụn"

HHT - Gần đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc các idol K-Pop trong chương trình Road to Kingdom 2 hài hước "quăng miếng" bằng cách làm dáng tay "con chim", làm fan nhớ tới trò đùa của diễn viên Song Luân trong show Anh Trai "Say Hi".

HHT - Hai tập mới của "Cẩm Tú An Ninh" được đánh giá là hay nhất trong 10 tập đầu. "Cuộc chiến" của La Nghi Ninh và mẹ kế đã chấm dứt. Những biến cố khác lại mở ra, nguy hiểm và đe dọa trực tiếp tới an nguy của "thất cô nương" và "tam ca".

HHT - Gần đây, các diễn đàn mạng xã hội đang bàn tán sôi nổi về ca khúc "She Knows" của J. Cole khi bê bối của rapper P Diddy bị phanh phui. Tuy nhiên, người được nhắc đến nhiều nhất và được cho là liên quan đến ca khúc "She Knows" lại là Beyoncé.