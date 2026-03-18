JENNIE, Charli XCX, Olivia Dean diễn chính tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026

HHTO - Lễ hội âm nhạc biểu tượng của nước Mỹ, Lollapalooza, vừa chính thức công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn cho năm 2026, hứa hẹn một mùa Hè bùng nổ tại Chicago với sự dẫn dắt của "những biểu tượng âm nhạc thế hệ mới".

Sáng ngày 17/3, ban tổ chức lễ hội âm nhạc Lollapalooza khiến cộng đồng yêu nhạc toàn cầu dậy sóng khi hé lộ danh sách hơn 100 nghệ sĩ sẽ hội ngộ tại Công viên Grant Park, Chicago từ ngày 30/7 đến 2/8. Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào ba cái tên đang được giới trẻ mê đắm: "IT Girl toàn cầu" JENNIE, "nữ hoàng Hyperpop" Charli XCX và "Nghệ sĩ mới Grammys 2026" Olivia Dean.

Lollapalooza vừa chính thức xác nhận danh sách các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội.

Sự góp mặt của JENNIE với tư cách nghệ sĩ solo diễn chính đánh dấu một cột mốc quan trọng cho làn sóng K-Pop tại thị trường Mỹ. Sau những thành công rực rỡ với album Ruby, JENNIE được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn đẳng cấp, kết hợp giữa vũ đạo điêu luyện và gu thời trang dẫn đầu xu hướng. Đây là cơ hội để cô khẳng định vị thế "IT Girl toàn cầu" trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới.

Sự góp mặt của JENNIE đánh dấu cột mốc quan trọng cho làn sóng K-Pop tại thị trường Mỹ.

Charli XCX được trông chờ sẽ biến Công viên Grant thành một bữa tiệc âm nhạc điện tử tràn đầy năng lượng. Chất nhạc Hyperpop đặc trưng trong album BRAT chắc chắn sẽ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ nhất lễ hội. Trái ngược với Charli XCX, Olivia Dean - đóa hồng nước Anh sẽ mang đến những giai điệu Soul và R&B mượt mà. Giọng hát nội lực, đầy cảm xúc của cô được dự đoán sẽ là một "khoảng lặng", kết nối tâm hồn của hàng vạn khán giả giữa không gian lễ hội rực rỡ.

Charli XCX được trông chờ sẽ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ nhất lễ hội.

Màn chào sân của Olivia Dean tại sân khấu Lollapalooza được nhiều khán giả trông chờ.

Bên cạnh các ngôi sao nhạc Pop, lễ hội còn ghi nhận sự trở lại của những huyền thoại nhạc Rock như The Smashing Pumpkins hay những cái tên nổi bật của dòng nhạc Alternative Pop, điển hình là giọng ca từng giành nhiều giải Grammy - Lorde.



Với sức hút khủng khiếp từ dàn nghệ sĩ biểu diễn chính, giới chuyên môn dự đoán toàn bộ vé sẽ sớm được tẩu tán sạch chỉ trong vài giờ đồng hồ. Người hâm mộ hiện đang ráo riết chuẩn bị để không bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những màn trình diễn lịch sử tại mùa lễ hội năm nay.