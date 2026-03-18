Trục Ngọc: Nam phụ Đặng Khải còn gây chú ý hơn cả nam chính Trương Lăng Hách

HHTO - Thật bất ngờ vì không phải Trương Lăng Hách hay Điền Hi Vi, cái tên được khán giả chú ý nhất trong Trục Ngọc lúc này lại là nam phụ Đặng Khải.

Phim ảnh đôi khi vẫn có trường hợp người đóng vai phụ lại tạo được ấn tượng với khán giả hơn cả vai chính. Chỉ cần nhân vật có tính cách độc đáo, diễn xuất tốt là có thể gây hiệu ứng bùng nổ. Như Hứa Khải nổi tiếng nhờ Diên Hi Công Lược, La Vân Hi bứt phá từ Hương Mật Tựa Khói Sương, Bạch Kính Đình được biết tới từ Hạ Chí Chưa Tới…

Mới đây nhất, dù Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi là diễn viên chính trong phim Trục Ngọc nhưng Đặng Khải mới là cái tên được nhắc đến nhiều qua vai Tề Mân. Trong dàn diễn viên ban đầu của Trục Ngọc, vai Tề Mân vốn được giao cho người khác nhưng người này lại rút lui vào phút cuối. Đạo diễn đã phải liên hệ cấp tốc với Đặng Khải để mời anh “chữa cháy”. Dù không có nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, vai Tề Mân lại có tâm lý phức tạp khi hoàn cảnh éo le, chất chứa nhiều thù hận nhưng Đặng Khải vẫn nhận lời.

Anh đã giảm cấp tốc hơn 7 kg để có vóc dáng gầy gò, hợp với một Hoàng tử trải qua nhiều cú sốc, lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn. Đặng Khải cũng tẩy tóc nhiều lần để nhuộm trắng theo yêu cầu kịch bản và cuối cùng, sự cố gắng của anh đã được đền đáp khi vai Tề Mân được khán giả chú ý, diễn viên đóng vai này cũng nổi tiếng theo.

Đặng Khải đã có thâm niên 8 năm chuyên đóng vai phụ ở phim cổ trang. Từ Thiếu Niên Ca Hành, Trường Phong Độ đến Định Phong Ba, Tiên Đài Có Cây. Dù đất diễn không nhiều, chỉ làm nền cho vai chính nhưng Đặng Khải vẫn dồn hết tâm sức vào nhân vật, để mỗi lần xuất hiện đều tạo được điểm nhấn. Chưa kể vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai cũng là lợi thế để Đặng Khải không hề lép vế khi đứng cạnh nam chính.