Trục Ngọc tập 25, 26, 27, 28, 29: Cải biên nửa dở nửa hay, Trường Ngọc mắng Tạ Chinh

HHTO - Lượng tình tiết được sửa khi đưa "Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn" lên màn ảnh càng ngày càng nhiều. "Trục Ngọc" tập 25 có đoạn cải biên lúc đầu bất ổn, khúc sau lại hay. Tập 28 - 29 của "Trục Ngọc" sẽ bắt đầu quá trình học sâu để trở thành tướng quân của nữ chính.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trục Ngọc đã chiếu đến tập 25. Biên kịch đã bổ sung tình tiết trưởng công chúa Tề Xu (Dụ Chung Lê) lén đến quân doanh và ở lại dưới danh nghĩa thái y. Nàng chủ động tìm hiểu tình hình, thử thuốc để tối ưu việc trị thương cho binh lính. Không chỉ "nắm thóp" Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) che giấu thân phận với Trường Ngọc (Điền Hi Vi), công chúa còn tiến gần với crush Công Tôn Ngân (Lý Khanh).

Trục Ngọc thêm đất diễn cho nữ phụ nhưng không gây lấn át đôi chính, không khó chịu.

Nửa sau tập 25 mới là đoạn thay đổi "té ghế" khi biên kịch đã đổi phương thức cướp lương thực của Phàn Trường Ngọc. Ninh Nương phát hiện nơi giam giữ Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên), Ngọc liền tìm đến hang động. Dù Tạ Ngũ đã cảnh báo chỉ nói chuyện, không được phép sát hại hắn vì liên quan đến binh biến, cô vẫn không kiềm chế được tức giận khi nghe hắn kích động. Trường Ngọc dễ dàng đưa Tùy Nguyên Thanh khỏi nhà lao. Bởi Tạ Ngũ biết cô là phu nhân Hầu gia, những người khác lại sợ cô đang sẵn dao có thể đâm chết Thế tử, nên họ cũng không dám ngăn cản quyết liệt.

Trường Ngọc cùng tiểu đội mổ lợn đưa Nguyên Thanh đến vách núi, nói vọng xuống quân Tùy gia, yêu cầu bọn chúng dâng lương thực nếu không muốn Thế tử mất mạng. Từ tập trước trong cảnh mới gặp lại chồng, biên kịch - đạo diễn đã "nhắc nhẹ" khán giả rằng Trường Ngọc không hiểu quy định quân đội. Cộng thêm mối hận Tùy Nguyên Thanh - kẻ tàn sát trấn Lâm An, cô liền tự ý hành động.

Trường Ngọc hành động quá bốc đồng, suy nghĩ đơn giản, ngô nghê. Tình tiết này dễ khiến không ít người xem "hỏi chấm", bực bội. Bởi dù kém hiểu biết thì ít nhất, Trường Ngọc cũng phải biết không được phép làm như vậy bởi rủi ro phe địch tiến đánh để cướp lại Thế tử là rất cao, chỉ riêng sức của cô và tiểu đội mổ lợn là không đủ.

Phần sửa nguyên tác trên không đủ thuyết phục. Nhưng "trộm vía", đoạn cuối tập đã cứu lại. Hành động đường đột của Trường Ngọc là "mèo mù vớ cá rán", quân Tùy bị lệch khỏi tính toán không kịp nảy số, lại thêm Tạ Chinh luôn quan sát, cho người yểm trợ đúng lúc nên mới thành công. Khi cô còn tự hào nghĩ lại lập công được thưởng, thì Vũ An Hầu cho người đóng giả mình để xử phạt.

Tạ Chinh dùng thân phận Ngôn Chính để quỳ xin chịu phạt thay thê tử. Khi cận vệ do dự vì diễn biến lệch "kịch bản", chàng liên tục nhấn mạnh "quân lệnh như sơn", ngụ ý hạ lệnh. Trường Ngọc phải bị phạt để răn đe binh sĩ không được phép coi thường kỷ cương mà làm càn. Ngôn Chính ra mặt nhận phạt thay càng là để cô nhớ kỹ bài học này. Đây cũng có thể coi là tình tiết tạo bước đệm, một bài học vỡ lòng cho Trường Ngọc trước khi cô từng bước trở thành một tướng quân.

Trailer Trục Ngọc tập 26 đến tập 28.

Thấy chồng bị thương liên tục, vết mới đè vết cũ nên Trường Ngọc lo Ngôn Chính/ Tạ Chinh không đủ sức chống địch. Ảnh nhá hàng tập 26 có cảnh cô cõng phu quân về trại dưỡng thương. Trường Ngọc bỏ thuốc mê, thay chồng xuất trận. Cô vẫn chưa biết thân phận thật của chàng nên vô tình khiến quân Tạ gia vắng đi đại tướng quân thống lĩnh. Trường Ngọc đối đầu trực diện với tướng địch nhưng an toàn vì Tạ Chinh tỉnh lại kịp thời, tiến đánh thành công.

Theo trailer, tập 27, Tạ Chinh - Trường Ngọc tạm giận nhau sau khi cô biết sự thật. Đến tập 28, cả hai làm lành và khán giả sẽ lại được "ăn đường" với tình tiết bên bờ sông. Hầu gia còn bị phu nhân "mắng yêu" vì lấy máu tế đao (như bị lậm tiểu thuyết ngôn tình) - món quà tặng vợ. Tình cảm của đôi phụ Tề Xu - Công Tôn Ngân cũng có tiến triển khi công chúa phát hiện quân sư không giả vờ mà thực sự bị thương rất nặng. Ngân cũng bóng gió mình không cố ý lừa gạt cô.



Trailer Trục Ngọc tập 29.

Ở tập 29, lão Đào (cựu thái phó - thầy của Tạ Chinh) xuất hiện trở lại. Ông dạy cho Trường Ngọc phân biệt cục diện trên chiến trường. Không rõ lúc này ông đã biết nữ đệ tử mới chính là thê tử của đồ đệ cũ của mình hay chưa. Bên cạnh đó, nhìn vào ánh mắt của Trường Ngọc, có thể đây sẽ là tập đánh dấu bước ngoặt của nữ chính - khi cô chính thức bước vào con đường rèn luyện, trở thành một trong những thống soái của quân đội, chống lại phe Trường Tín Vương.

Trục Ngọc gồm 40 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix, iQIYI, WeTV.