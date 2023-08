Jihyo TWICE chính thức ra mắt solo: "Phá kén" mạnh mẽ trong "Killn' Me Good"

HHT - Sau khi Nayeon ra mắt solo với bản hit "POP!" gây sốt mùa Hè năm ngoái, trưởng nhóm của TWICE - Jihyo cũng xuất kích với mini album "ZONE", phô diễn cá tính quyến rũ, mạnh mẽ khác lạ.

Mùa Hè năm ngoái, Nayeon ra mắt solo thành công vang dội với bản hit POP!. Tới mùa Hè năm nay, tới lượt trưởng nhóm của TWICE - Jihyo đánh dấu bước đi đầu tiên trong sự nghiệp solo.

Thuộc mini album mang tên ZONE, ca khúc chủ đề Killin' Me Good thu hút người nghe với giai điệu hấp dẫn, quyến rũ. Đặc biệt, bài hát được chính chủ tịch JYP - Park Jinyoung viết lời, và được sáng tác bởi các producer đình đám đứng sau các ca khúc như Set me free (TWICE), You can’t sit with us (Sunmi), Boy with luv (BTS)...

Killin' Me Good giúp main vocal nhà TWICE khoe trọn vẹn giọng ca nội lực và đầy cảm xúc. MV lẫn lời nhạc tái hiện hành trình thăng trầm của tình yêu, từ những khởi đầu đẹp đẽ, mơ mộng cho đến lúc chia ly cay đắng. MV cũng khéo léo cho thấy vũ đạo đẹp mắt và khí chất khác biệt của rất riêng của Jihyo: Cá tính hơn, quyến rũ và có chút "hoang dã" hơn. Vốn được khán giả quen thuộc với hình tượng nữ tính, ngọt ngào khi quảng bá cùng TWICE, Killin' Me Good đã giúp cô nàng Jihyo "phá kén" đầy ấn tượng .

Mini album ZONE của nàng trưởng nhóm TWICE gồm 7 ca khúc, trong đó, cô tham gia sáng tác và viết lời cho 6 bài hát B-side (bài hát phụ) là Talkin' About It (kết hợp cùng 24kGoldn), Closer, Wishing On You, Don’t Wanna Go Back (kết hợp cùng Heize), Room và Nightmare.

Thậm chí, ngay từ trước khi phát hành album, màn debut solo của trưởng nhóm TWICE đã đạt được thành tích "đáng mơ ước" khi ZONE đang là album của nghệ sĩ nữ solobán chạy nhất trên các nền tảng Barnes and Noble, Amazon, GMarket, KTown4U, Target...

Chiều nay (18/8), Jihyo sẽ tham gia ghi hình cho chương trìnhâm nhạc Music Bank và bắt đầu các hoạt động quảng bá cho sản phẩm mới.