Jihyo TWICE hẹn hò với "người sắt Hàn Quốc" Yun Sung Bin, điều gì gắn kết 2 người?

HHT - Sao nhí đình đám một thời Kim Sae Ron đăng một bức ảnh lên story Instagram và xóa ngay sau đó, nhưng đã kịp làm dấy lên tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Kim Soo Hyun của “Queen of Tears”.

HHT - Đúng như khán giả dự đoán, lý do Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) rạn nứt có liên quan đến việc mất con đầu lòng. "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 5 cũng chứng kiến diễn xuất bùng nổ của bộ đôi chính.